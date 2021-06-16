Единственный секрет долгожителей Японии

Научно-популярное географическое издание National Geographic провело серьезное исследование феномена долгожительства жителей этой префектуры. Исследователи не нашли никаких видимых отличий в питании – как большинство японцев, окинавцы питаются преимущественно овощами и дарами моря. Также, люди там не живут в особо благоприятных условиях – есть места и с лучшим климатом. Дэн Бюттнер – исследователь проекта считает, что все дело в жизненной философии жителей острова.

Философия жизни

Исследователи выяснили, что долгожители в своем большинстве обрели «икигай», то, что можно перевести как смысл жизни. «Ики» — в переводе с японского, означает жизнь, а «гай» — можно перевести, как путь или причина. В широком смысле, этот перевод может трактоваться, как «то, что дает радость и причину просыпаться по утрам, дает смысл каждому новому дню».

Человек, нашедший смысл в своей жизни, просыпается и засыпает с ощущением, что он находится на своем месте, кому-то необходим, делает свое дело. Утро он встречает с радостью, так как его жизнь наполнена важными и нужными делами, а ночной отдых дает возможность восстановиться телесно и душевно, чтобы на следующий день продолжить любимое занятие.