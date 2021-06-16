Единственный секрет долгожителей Японии

Научно-популярное географическое издание National Geographic провело серьезное исследование феномена долгожительства жителей этой префектуры. Исследователи не нашли никаких видимых отличий в питании – как большинство японцев, окинавцы питаются преимущественно овощами и дарами моря. Также, люди там не живут в особо благоприятных условиях – есть места и с лучшим климатом. Дэн Бюттнер – исследователь проекта считает, что все дело в жизненной философии жителей острова.
Философия жизни
Исследователи выяснили, что долгожители в своем большинстве обрели «икигай», то, что можно перевести как смысл жизни. «Ики» — в переводе с японского, означает жизнь, а «гай» — можно перевести, как путь или причина. В широком смысле, этот перевод может трактоваться, как «то, что дает радость и причину просыпаться по утрам, дает смысл каждому новому дню».
Человек, нашедший смысл в своей жизни, просыпается и засыпает с ощущением, что он находится на своем месте, кому-то необходим, делает свое дело. Утро он встречает с радостью, так как его жизнь наполнена важными и нужными делами, а ночной отдых дает возможность восстановиться телесно и душевно, чтобы на следующий день продолжить любимое занятие.
Каждый, кто обрел жизненный смысл, наполняет дни радостью и спокойствием. Ведь тогда он знает, для чего совершает какие-то действия, почему требуется эта работа, зачем нужны какие-то вещи или почему ему не требуется лишнего. Этот человек ощущает свою нужность, полезность для своей семьи или общества. Он развивается и наглядно видит свои результаты, ощущает полноту сил в любом возрасте.
Как найти смысл в своей жизни?
Однозначного рецепта, который подходил бы любому человеку – не существует. Человек должен рассмотреть свою жизнь со всех сторон. Рекомендуется подробно ответить на все эти пункты и записать ответы:
- напишите то, чем любите заниматься – это не два-три ответа, постепенно вы будете вспоминать все любимые дела и занятия, записывать их и выделять особенно нравившиеся;
- запишите то, что умеете делать – все дела, относящееся к любым областям жизни;
- опишите, за что получаете деньги – это зарплата, любой доход, и то, за что вообще когда-то платили;
- напишите, что, по-вашему, нужно людям – все, что приносит радость всем вашим близким и чужим людям.
Отвечать следует предельно честно, не сверяясь с предыдущими пунктами. Постарайтесь найти точки соприкосновения в этих пунктах, нечто, их объединяющее. Именно это и будет вашим смыслом жизни, путем развития и ключом к долголетию. Это не означает, что вам удастся обрести его за день или даже месяц. Возможно, вы потратите на это длительное время, постепенно добавляя и вычеркивая разные ответы, но если вы его найдете, то жизнь наполнится новым смыслом.
Советы от японского нейробиолога Кена Моги
Японский нейробиолог Кен Моги в своей книге, посвященной обретению жизненного пути, выделил несколько основных моментов.
1. Начните изменения с малого
Не следует радикально менять свою жизнь, даже если вы уверены, что все изменения к лучшему. Впускайте мечту постепенно, с мелочей. Например, если вы хотите заняться оздоровлением, то начните с небольших изменений – просыпайтесь раньше, делайте зарядку, делайте приятные вещи своим близким и так далее.
2. Дайте себе свободу
Многие люди руководствуются в своей жизни мнениями окружающих. Зависимость от чужого мнения приводит к тому, что люди перестают жить так, как хотят они сами, учиться – где скажут, работать – где престижнее, ехать отдыхать туда, где большинство. Любое благое начинание встречается насмешками, отговорками, скептическими замечаниями. Разрешите себе жить так, как на самом деле хочется именно вам.
3. Научитесь замечать радостные мелочи
Можно прожить все жизнь, считая себя самым несчастным человеком, потому что вы не родились в семье мультимиллиардеров или не сделали сногсшибательную карьеру. Попробуйте заметить то, что вы уже имеете. Вы живете – это уже огромный плюс. Можете передвигаться – просто здорово! Посмотрите, как красивы пролетающие листья за окном, нежны первоцветы на клумбе. Вы сумели приготовить прекрасный кофе – так наслаждайтесь им.
4. Живите настоящим
Многие люди считают, что счастье придет только потом, когда произойдет нечто желаемое – заработают деньги, поедут в путешествие или закончат учебу. А другие живут прошлым, вспоминая беззаботные студенческие годы, счастливую семейную жизнь или другие давние времена. Начните жить в «сейчас», тем, что имеете в этот момент жизни.
Долгожители Окинавы не ставят своей самоцелью добиться как можно большего числа прожитых лет. Они просто наслаждаются каждым днем – своей работой, помощью близким, чайной церемонией, рассветами и закатами. Они ощущают свою необходимость на этом свете, поэтому и живут долго.