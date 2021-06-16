Техника исполнения желаний для ленивых (по словам тибетского монаха)

Эта редкая техника исполнения желаний — часть закрытой коллекции сайта Х-Архив. Она не требует ни вашей веры, ни ваших усилий. Вселенная все делает сама!

Согласно преданию, эту технику разработал один монах, который стремился найти действительно рабочую методику исполнения желаний, не требующую от практикующего практически никаких усилий.

Метод действительно оказался очень мощным, 85% практиков смогли исполнить свои мелкие и средние желания в течение месяца!

Крупные желания, как правило, требуют немного больше времени, но это зависит не от техники исполнения желаний, а от наших внутренних установок — мы сами определяем сложность своего желания и примерные сроки, в которые готовы его получить.

Согласно легенде…

Эта техника исполнения желаний была создана примерно три столетия назад одним тибетским монахом. Однажды он обратился в своей молитве ко Вселенной и попросил дать ему возможность усовершенствовать его знания, сделать методы более эффективными и не требующими практически никаких усилий.

Вселенная услышала его, и в ту же ночь монаху пришла идея о создании медитаций, которые не требуют ни энергии, ни веры. Методики оказались очень мощными. Несколько позже этот монах создал целый сборник медитаций, посвященных исполнению желаний…

А что еще, кроме исполнения желания, может дать ежедневное выполнение этой медитации?

Было замечено…

Человек, регулярно занимающийся медитативными практиками:

становится гораздо спокойнее и уравновешеннее;

меньше подвержен стрессам и негативным воздействиям;

чувствует прилив сил и энергии;

замечает улучшение самочувствия и общее оздоровление организма;

выглядит значительно моложе своих лет.

Что важно учитывать перед практикой?

Эта медитация на исполнение желаний во многом является интуитивной. Это означает, что в описании дается лишь общая информация о ее проведении, а каждый практикующий подстраивает ее под себя.

Выполнять медитацию желательно ежедневно (можно сделать 1 выходной в неделю), до получения желаемого результата. Оптимальное время для работы — с 13.00 до 15.00.

Упражнение проводится в тихом и проветренном помещении.

Порядок выполнения:

Практик ложится на спину и расслабляется, закрывает глаза. Успокаивает поток мыслей, концентрируясь на темноте, возникающей перед закрытыми глазами. Постепенно внутренний диалог останавливается, появляется сначала легкая, а потом более глубокая сонливость. Погрузившись в пограничное состояние между сном и бодрствованием (тета-транс), практик сосредотачивается на своем желании и поднимает свой внутренний взгляд вверх. Затем он мысленно начинает проговаривать про себя свое желание в определенной форме — в прошедшем времени в утвердительном виде (без частицы не). Например: «Я быстро получил… (нужная сумма денег или что-то еще)». Такой код воздействует на подсознание, заставляя его исполнять желание, чтобы утверждение соответствовало реальности. Во время мысленного повторения желания практик старается все время удерживать свой взгляд в области макушки. Работа проводится до тех пор, пока практик интуитивно не ощутит, что желание обязательно исполнится. После этого практикующий мысленно благодарит Вселенную и свое подсознание за помощь и завершает медитацию.

По материалам: Квантовые медитации