Не удивляйтесь, если Вселенная удалит из вашей жизни некоторых людей в ответ на просьбу об исцелении

Не удивляйтесь, если в ответ на ваши молитвы об исцелении Вселенная начнет убирать из вашей жизни человека за человеком. Не удивляйтесь, когда совершенно случайно начнете узнавать правду об этих людях. Не удивляйтесь, если люди будут изменять вам, расстраивать или подводить вас, потому что это означает только одно — Вселенная услышала вас и отвечает на ваши молитвы. Таким образом она посылает вам знаки, о которых вы просили, и дает ответы, которых вы так ждали.

Не удивляйтесь, если Вселенная изменит ваше сердце, когда одним прекрасным утром вы проснетесь и больше ничего не почувствуете к какому-то человеку или интуиция заставит вас перестать доверять определенным людям. Не удивляйтесь, если не сможете понять, что произошло и почему вы все это чувствуете, потому что именно так Вселенная пытается вас предостеречь. Это ее способ общения с вашей душой. Так она предупреждает вас, что вам стоит быть более осторожными.

Не удивляйтесь, что исцеление иногда может быть очень болезненным. Может даже показаться, все происходит вопреки вашим желаниям и молитвам, но на самом деле это просто переход на следующий уровень. Так Вселенная фильтрует наши жизни, очищает их от присутствия неправильных людей и направляет нас в нужную сторону.