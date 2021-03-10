До начала Третьей мировой вспыхнет пандемия кровавой чумы

С началом весны 2020-го года и общемировой пандемии тема глобального правительства, тайно управляющего миром, внезапно перекочевала из узких конспирологических тусовок в самые, что ни на есть официальные СМИ. Даже очень тупым вдруг стало предельно понятно, что, если все верховные лидеры всех великих и славных стран кинулись выполнять распоряжения каких-то цирковых артистов в ООН и в ВОЗ – значит, за этими работниками глобального цирка стоят силы гораздо серьезнее. И поэтому теперь газетки уже почти не скрываясь пишут про какие-то “глобальные повестки дня” и все такое, хотя страны и народы формально ничего про “глобально” не подписывали и как бы делегировали своих вождей только на локальное управление.

Очевидно, что то же самое скоро ждет и другие конспирологические темы: инопланетян, Нибиру, сдвиг полюсов и все такое прочее, но на данный момент официалы уводят от конспирологов совершенно другую тему – тему Третьей мировой войны. О подготовке к ней дудят уже на всех углах, а товарищ Си каждое свое обращение к армии заканчивает призывами готовится к скорому конфликту. Непонятно только, где и когда его начнут.

На этот счет высказываются сейчас разные версии, но единого консенсуса пока нет и потому люди, проживающие в том или ином регионе, почитав новости и посмотрев телевизор начинают нервничать на предмет “а будут ли завтра бомбить”? Поэтому, хотя обычно мы всегда, причем очень давно, предупреждаем, что бомбить будут обязательно, причем – сразу везде, сейчас мы хотим читателей немного успокоить и сообщить: до появления в мире второй пандемии каких-то больших баталий скорее всего не произойдет. Почему?