До начала Третьей мировой вспыхнет пандемия кровавой чумы

С началом весны 2020-го года и общемировой пандемии тема глобального правительства, тайно управляющего миром, внезапно перекочевала из узких конспирологических тусовок в самые, что ни на есть официальные СМИ. Даже очень тупым вдруг стало предельно понятно, что, если все верховные лидеры всех великих и славных стран кинулись выполнять распоряжения каких-то цирковых артистов в ООН и в ВОЗ – значит, за этими работниками глобального цирка стоят силы гораздо серьезнее. И поэтому теперь газетки уже почти не скрываясь пишут про какие-то “глобальные повестки дня” и все такое, хотя страны и народы формально ничего про “глобально” не подписывали и как бы делегировали своих вождей только на локальное управление.
Очевидно, что то же самое скоро ждет и другие конспирологические темы: инопланетян, Нибиру, сдвиг полюсов и все такое прочее, но на данный момент официалы уводят от конспирологов совершенно другую тему – тему Третьей мировой войны. О подготовке к ней дудят уже на всех углах, а товарищ Си каждое свое обращение к армии заканчивает призывами готовится к скорому конфликту. Непонятно только, где и когда его начнут.
На этот счет высказываются сейчас разные версии, но единого консенсуса пока нет и потому люди, проживающие в том или ином регионе, почитав новости и посмотрев телевизор начинают нервничать на предмет “а будут ли завтра бомбить”? Поэтому, хотя обычно мы всегда, причем очень давно, предупреждаем, что бомбить будут обязательно, причем – сразу везде, сейчас мы хотим читателей немного успокоить и сообщить: до появления в мире второй пандемии каких-то больших баталий скорее всего не произойдет. Почему?
Источником этой информации является тетенька, ведущая христианский канал Watchwoman, который мы иногда посматриваем. Как и все сенситивы она иногда, причем довольно часто, несет полную лажу и ошибается в своих прогнозах. Обычно это происходит при вангованиях на какие-то локальные события, однако, чем более события глобальное – тем более прогноз у Watchwoman точный. В частности, еще в 2019-м году она предсказывала какую-то тему с мировой эпидемией и сказала, что Трамп сольет выборы, во что поверить было невозможно.
Основным источником предсказаний Watchwoman являются какие-то не очень хорошие события в её детстве, которые произошли 42 года назад и в ходе которых ей был показан мультфильм про закат этого мирка. И когда мир реально подошел к этому закату и все больше и больше вещей из давних видений стало сбываться – тетенька пошла на YouTube с проповедями. Причем, стимулируют её на это как бы приходящие по каналам дальней космической связи обновления: её приходит новое видение, она соотносит его с увиденным ранее и бежит ванговать.
И вот сейчас, в ролике за 27 февраля Watchwoman сообщает, что грядет какая-то новая пандемия, которая будет намного хуже, чем предыдущая. Вирус будет не мутацией короны, а чем-то другим – или разновидностью Эболы, или какой-то иной геморрагической лихорадкой, с кровотечениями из слизистых и высокой смертностью. И вот только после этой новой болезни или на пике борьбы с ней придут голод и мировая война.
Война начнется из-за Тайваня, куда вторгнутся китайцы. Америка ничего не сможет или не захочет с этим сделать, поэтому следующей китайской целью будут Соединенные Штаты. Про какой-то глобальный обмен ядерными ударами Watchwoman не говорит ни сейчас, ни в прошлых своих роликах. Вместо этого она описывает нечто, напоминающее армию клонов из Звездных Войн.
Как рассказывает Watchwoman ей еще 42 года назад было показано, как Китай создаст некую породу генетически модифицированных солдат. Все они почему-то были показаны ей в черно-белом свете. И именно эти солдаты, которых непонятно кто породил станут главной ударной силой Китая. Они будут уничтожать всех без жалости и никто не сможет эту армию остановить.
Еще один необычный элемент пророчества – наличие у китайских пехотинцев какого-то нового оружия типа бластеров – дульный срез их стволов будет из какого-то блестящего металла и расширяться конически. Технология эта, по словам Watchwoman, как бы российская, но китайцы её украли и наладили массовое производство в преддверии часа Ч.
Каких-то конкретных дат и сроков Watchwoman не называет. По её словам миру как бы приготовлена некая чаша страданий, где жидкость слоями и ей все не показали, но Тайвань и Эбола – это слои, которые идут рядом, возможно Тайвань будет даже немного раньше, после чего пойдут настоящая пандемия и Третья мировая война.
Watchwoman, как и все её коллеги, не является истиной в последней инстанции и вполне может ошибаться, однако, приблизительно то же самое рассказывают в последние годы и многие другие сенситивы. То есть какая-то геморрагическая чума, Тайвань, китайские полки, новое лучевое оружие и прочее. Поэтому можно думать, что где-то в небесной канцеляции, где выбирают ветки реальности крутанули штурвал в какую-то эту сторону. Если это так, то до появления кровавой чумы можно не напрягаться – глобальной войны не будет и можно будет не спешить в бункер, а смотреть интернет и следить за развитием событий.