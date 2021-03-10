Водитель Гагарина рассказал о секретных поездках космонавта

Поездки первого космонавта Юрия Гагарина были засекречены. Об этом заявил бывший начальник гаража Центра подготовки космонавтов Исфат Миннизянов, слова которого приводятся в материале на сайте ЦПК.

Миннизянов, который работает в ЦПК почти 55 лет, рассказал, что несколько раз по долгу службы подменял личного водителя Гагарина Бориса Бабкина. По словам Исфата Миннизянова, поездки первого космонавта были служебными и о них знал ограниченный круг лиц: «Мы не рассказывали о таких поездках, это была секретная информация». Как правило, Юрий Гагарин ездил в ЦК и ОКБ-1.

Бывший водитель Центра подготовки космонавтов отметил также, что сотрудники госавтоинспекции отдавали честь, когда автомобиль с первым космонавтом проезжал мимо постов, несмотря на секретный статус передвижений Гагарина. Примеры бесед, которые вели Гагарин и шофер, Миннизянов раскрывать отказался. Кроме того, водитель рассказал, что никогда не боялся ДТП или покушений, так как всегда был начеку.