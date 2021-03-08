Нан Мадол — руины города богов

Одной из самых крупных загадок нашего времени является размещающаяся в восточной части острова Понапе, восстающая из воды «Венеция» Тихого океана – Нан Мадол – девяносто два (!) рукотворных острова, сооруженных на коралловом рифе и занимающих площадь около 130 га. Длина отдельных островков доходит до сотни метров. Сложены они из огромных гексагональных и восьмиугольных базальтовых колонн весом от одной до десяти тонн.

В эпоху больших географических открытий испанские, португальские, голландские и британские моряки, возвращаясь из дальних плаваний, рассказывали множество невероятных историй о удивительных вещах тихоокеанских островов. Учёные, как правило, считали эти истории обыкновенными моряцкими побасёнками и поэтому не поверили повествованию испанского капитана Альваро Сааведра, который в 1529 году поведал об изумительном острове Понапе, лежащем между Гавайским архипелагом и Филиппинами. Капитан завлял: на острове есть руины храмов, дворцов, странные крупные постройки, каменные набережные. По его словам, оставленный город отдалённо напоминал Венецию. Долгое время географы считали таинственный город на Понапе легендой, пока остров не посетил русский мореход Фёдор Петрович Литке во время кругосветного плавания 1826–1829 годов на шлюпе «Сенявин». Он первым составил карты острова, описал загадочные руины Понапе и нанёс на карту соседние острова.

Понапе — вулканический остров диаметром всего 15 километров, охваченный барьерным рифом. Он входит в Каролинский архипелаг Микронезии близ экватора. Берега острова сильно разбиты тропическими тайфунами, а в центре его — непролазные густые заросли. На востоке острова размещается искусственная лагуна, и здесь рифовый барьер разрушен руками человека. Внутри мелководной лагуны находятся руины античного города Нан-Мадол, размещенного более чем на ста небольших островках. Осматривая руины, Литке убедился: жители давно бросили город, и только на противоположной стороне острова в первобытных условиях обитала горсточка туземцев. К сожалению, все сведения о Понапе, собранные Литке, потерялись в архивах Русского географического общества и никогда полностью не издавались.

В 1857 году руины Нан-Мадола поверхностно исследовал американец Л. Гьюлик, а чуть позже поляк И. Кубари, поселившийся на острове, составил первый доскональный план руин. В 1896 году на Понапе появился англичанин Ф. Крисчен, исследователь дерзкий и бесчестный. Оперируя планом Кубари, он подверг руины Нан-Мадола истинному ограблению и сам чуть не погиб от рук местных жителей после того, как разворовал некоторых почитаемых туземцами древних гробниц. Наиболее серьёзное археологическое изучение Нан-Мадола предпринял в конце XIX — начале XX веков немецкий учёный Пауль Хамбрух, который определил: все островки внутри лагуны искусственного происхождения!

Неведомые строители привозили с севера острова базальтовые плиты, складывали их рядами вдоль и поперёк, а если блоки были неправильной формы, промежутки между ними наполняли коралловым щебнем. Верхние части многих платформ были плоскими, удобными для возведения построек. Во время сильных приливов пространство между платформами затоплялось, и городок покрывался сетью каналов, напоминая маленькую Венецию. Хамбрух нанёс на карту девяносто таких искусственных островов. Обнаружил он и искусственные водоёмы, фундаменты дворцов и храмовых сооружений. В 1908 году вышла в свет книга Хамбруха, посвящённая исследованиям Нан-Мадола. В ней учёный выдвинул предположение о том, что на Понапе в течение многих столетий действовал религиозно-культовый центр микронезийцев, куда осуществляли паломничества жители других остров в Океании. Об этом говорили и легенды, записанные Хамбрухом со слов аборигенов. Согласно этим преданиям, некогда островом правил князёк Сау Делеур, имя которого потихоньку стало титулом и обозначало — король-жрец. Таких сау делеуров было пятнадцать, а потом династия угасла. Именно этой династии принадлежит заслуга строительства каменных построек на искусственных островках. Учёный определил начало возведения священного города примерно V веков н.э.

В 1958 году это удостоверила экспертиза, проведённая учеными из США. Немецкий археолог записал легенду островитян о главной богине Нан-Мадола, черепахе Нанунсунсан. Для неё соорудили дворец с бассейном, а саму богиню украшали перламутром. В дни праздников жрецы возили её на лодке вдоль каналов и от её имени выкрикивали прорицания. Затем богиню жарили и торжественно съедали. Американцы в 1958 году на дне заболоченного водоёма внутри храма нашли тысячи панцирей таких богинь.

К 1914 году Хамбрух и другие исследователи определили: в Нан-Мадоле было около восьмисот каменных построек, включая крепостные стены и портовые постройки. Главный храм воздвигнут из мегалитических блоков. Под этим храмом нашлась сеть туннелей и каналов, по которым туда могли проникать люди и лодки. В другом храме меньших габаритов внутренняя часть представляла собой как бы вывернутую пирамиду. Это очень сложный архитектурный приём. Вокруг всех зданий Нан-Мадола возведена крепостная стена гигантской кладки.

Археологические открытия на Понапе посеяли множество фантастических и невероятных гипотез. Одни учёные завляли: на острове обнаружены остатки знаменитой Лемурии; другие видели в циклопических каменных постройках плоды деятельности колонизаторов-инков, якобы прибывших на остров из Перу. Высказывалась и гипотеза, будто Понапе был форпостом египетских фараонов на Тихом океане. Позже некоторые популяризаторы заявят, что сооружения Нан-Мадола — дело рук инопланетян. В XX веке археологические изыскания на Понапе прерывались мировыми войнами. Во время Второй мировой войны Каролинский архипелаг был оккупирован Японией.

В 1946 году остров стал протекторатом США, и доступ к древним руинам был опять закрыт: на соседних островах американцы планировали испытания ядерного оружия. К серьёзным изучениям Нан-Мадола американские археологи смогли приступить лишь в 1958 году. Из рассказов туземцев они узнали, что во время оккупации японцы вели раскопки во многих частях острова, что-то находили и увозили. Говорили о каких-то металлических предметах, скульптурах и саркофагах. Американцы послали официальный запрос в Токио, но японские власти ответили, что им ничего об этом не известно.

Американцы с большим размахом исследовали Понапе до 1986 года и сделали за это время множество археологических открытий. На 58 островках внутри лагуны они обнаружили усыпальницы жрецов и племенных вождей. Правда, большинство могил было разграблены, и мумии сильно разложились от соприкосновения с воздухом. Вероятно. Тут поработали японцы, а, может быть, и печально известный Крисчен. Однако удалось установить: туземцы использовали оригинальный, больше нигде не встречающийся способ бальзамирования — тела умерших высушивались на солнце, а затем пропитывались кокосовым маслом и отваром из рыбьих костей и акульих хрящей.

Более же всего исследователей поразила продуманность всех портовых сооружений, защищённых от мощного в этих краях прибоя волноломами и искусственными рифами. Узкие проходы в лагуну Нан-Матола были защищены от непрошенных гостей башнями-бастионами, которые охраняли лучники: базальтовые наконечники стрел археологи находили повсеместно. Археологи определили остров, где был дворец главного правителя. Вокруг него расположились маленькие островки, где готовили блюда для пиров. На других добывали кокосовое масло, ваниль, изготовляли утварь для дворцов и храмов. Каменное строительство в Нан-Мадоле угасло в начале XV века. Население ушло на северную часть острова, вернулось к первобытному образу жизни и больше в Нан-Мадол не возвращалось. Более того, жрецы наложили табу на каменные руины. На этом исследования закончились, и остров Понапе открыли для туристов. Американские исследователи убедительно доказали оригинальность и самостоятельность понапийской культуры, опровергнув все предположения о влиянии на неё других народов.

После археологов за дело взялись этнографы, работа которых подчас напоминает криминалистику. Голландские, бельгийские и норвежские исследователи Океании начали изучать сказания туземцев Понапе и соседних островов. Легенды многое прояснили. Согласно древним преданиям, в стародавние времена Понапе захватило воинственное племя с одного из Каролинских островов. Захватчики были необыкновенно амбициозны, считали себя высшими существами, полубогами. Из этой веры вырос религиозный культ, целью которого было достижение абсолютного физического бессмертия. Вожди этого племени создали на Понапе непреступную твердыню и культовый центр, ставший резиденцией вождей, высших жрецов и предводителей пиратов. Все они объединились в тайное общество посвящённых, напоминающее европейские духовно-рыцарские ордена, но с ритуалами каменного века. Члены общества верили: при точном соблюдении всех обрядов и ритуалов их культа, наступит время, когда каждый посвящённый в конце жизни будет уходить в океан, превратившись в загадочное и всемогущее существо аку или шоггу и в этом состоянии жить вечно. Возможно, поэтому понапийцы обожествляли акул и морских черепах. Акул они считали хранителями океана и своими предками, а долгожительницы черепахи рассматривались ими, как олицетворение бессмертия. Даже сегодня некоторые жители Микронезии считают: если черепаху не убьют, она живёт вечно.

Чтобы вступить в понапийский орден, кандидату нужно было принять новое имя и дать клятву, что по приказу главы ордена он, не колеблясь, будет убивать людей без различия пола и возраста. После ритуала, во время которого кандидат изображал буйное неистовство, он давал вторую клятву — обещание приносить дары жрецам и привозить рабов вождю племени, возглавлявшему тайное общество. В первобытном ордене были многочисленные степени посвящения. Переход из одной степени в другую отмечался нанесением соответствующих татуировок и сопровождался трудными испытаниями: например, бесстрашным плаванием среди акул. Островной орден просуществовал около пятисот лет и погиб от внутренних распрей. Начались они с конфликта между племенными вождями и высшими жрецами, которые стали претендовать не только на богатства, но и на власть. Потом возроптали пираты (морской разбой был основным источником богатств ордена), которым стало казаться, что дань, выплачиваемая ими жрецам, чересчур велика. Пираты отделились от центра на Понапе и стали действовать самостоятельно. Чтобы погасить смуту, вожди перебили половину жрецов. Но вскоре начались восстания рабов, слуг и рядовых воинов. Восстанию низов способствовала новая мода, появившаяся в среде жрецов и племенных аристократов. В течение многих веков аборигены Понапе практиковали ритуальное людоедство в дни особо важных религиозных праздников, но вожди сделали человечину повседневным блюдом в своём меню и даже специально откармливали для этого рабов и слуг.

Последнюю же точку в истории понапийской цивилизации поставило вторжение воинственных аборигенов с острова Кусаие, возглавляемое неким Исохом Келекелом, который сам был пиратом и членом тайного общества. База Келекела находилась на островке Леле рядом с Кусаие. На Леле по сей день сохранилась каменная платформа Пот-Фалат, обнесённая десятиметровой стеной, похожей на ограду Нан-Мадола. Похоже, Пот-Фалат был пиратской крепостью, где находился храм, посвящённый черепахе. Следы вторжения пиратов Келекела по сей день сохранились в виде брешей, пробитых в крепостных стенах Нан-Мадола и в некоторых храмах. Характер разрушений доказывает: они явно были сделаны до прихода европейцев и японцев. После вторжения династия князьков-масонов Сау Делеур рухнула, вместе с ней прекратило существование и тайное понапийское общество. Понапе разделился на три независимых племенных района, враждовавших между собой. К моменту появления европейцев этих районов было уже пять.

Несмотря на успешные исследования второй половины XX века, тайны всё-таки остаются. Несмотря на грандиозность каменного строительства на Понапе, аналоги ему можно найти на островах Океании. Достаточно вспомнить идолов острова Пасхи. Но учёные не могут ответить на вопрос: почему островитяне построили свой культовый центр внутри искусственной лагуны, а не на берегах Понапе? Ведь для углубления лагуны и создания сотни насыпных остров в потребовался изнурительный труд тысяч людей в течение длительного времени. По сей день учёные спорят и о том, когда был окончательно покинут жителями город Нан-Мадол. Известный английский исследователь Океании, археолог Питер Веллвуд считает: какая-то жизнь в городе теплилась до первой четверти XIX века, то есть последние жители ушли из Нан-Мадола за несколько лет до посещения Понапе Фёдором Литке. По мнению Веллвуда, город и остров в целом обезлюдели не из-за завоевания, а в результате вымирания из-за завезённых белыми болезней.

В конце XX века интерес к истории своего острова проявили местные жители, долгое время относившиеся к исследованиям европейских и американских учёных абсолютно равнодушно. В 1977 году вышла в свет книга понапейца Луелена, жившего в одной из деревушек на севере острова, который по крупицам собрал сохранившиеся местные предания о Нан-Мадоле. Книга вышла мизерным тиражом и до европейских учёных дошла только в 2001 году. Собранные Луеленом легенды подтверждают выводы европейских этнографов: виновниками деградации и распада понапийского сообщества были жрецы!

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