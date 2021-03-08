Как понять что это судьба? 5 признаков, что отношения сложатся

Фортуна часто вмешивается в жизнь обычных граждан и важно уметь вовремя заметить шанс, каким бы странным он не показался вначале. Особенно людей интересует сфера отношений – как понять, что вы встретили свою судьбу? Что вы не разочаруетесь в этом человеке? В этой статье вы найдете ответы на самые часто задаваемые вопросы и будете точно знать, как действовать в той или иной ситуации.

На отношения влияет множество факторов: дата знакомства, карма, совместимость и прочие. Рассмотрим основные факторы, которые заслуживают внимания.

1. Дата знакомства.

Эксперты в сфере астрологии утверждают, что исход романтического знакомства вполне можно предугадать по лунному календарю. Вас ждут приятные перемены в жизни, если с девушкой либо парнем вы познакомились не в 9, 19 или 29 Лунный день, поскольку именно такие дни считаются неблагоприятными.

2. Если судьба постоянно «сталкивает» двух людей.

Естественно люди могут делать самостоятельный выбор – быть или не быть рядом с тем или иным человеком. Но стоит помнить, что настоящая любовь не предусматривает наличия множественных препятствий и она не может быть несчастливой. При этом стоит задуматься, если вопреки всем жизненным обстоятельствам вы всегда сталкиваетесь с определенным человеком, возможно, он действительно ваша судьба?

3. Совместимость.

Гармоничные отношения удается построить в том случае, если люди дополняют друг друга. Так, амбициозным мужчинам нравятся спокойные женщины и наоборот, целеустремленные женщины предпочитают стоить отношения с тихими партнерами. Не зря говорят, что противоположности притягиваются, а вот совпадение многих качеств вовсе не означает, что союз будет крепким.

4. Романтическое знакомство.

Часто случается, что люди знакомятся, будучи в какой-либо интересной ситуации. К примеру, парень с девушкой оказывается в одной группе при подъеме на Эльбрус. Такие знакомства позволяют лучше узнать друг друга и далеко не факт, что они случайны.

5. Любовь с первого взгляда.

Если вы впервые видите человека и сразу влюбляетесь – это хороший знак. Это означает, что в момент вашей встречи этот человек чем-то выделялся среди других и это созвучно вашему настроению.

Доверьтесь своему сердцу и не игнорируйте знаки судьбы. Если не уверены в своих чувствах – вам поможет специальная практика. Уединитесь, чтобы вас ничего не отвлекало, поставьте на стол стакан воды и зажгите рядом свечу. Закройте глаза и представьте человека, с которым познакомились. Откройте глаза, посмотрите на свечу и выпейте немного воды, затем вдохните и выдохните 12 раз и прислушайтесь к внутренним ощущениям. Если вы спокойны, расслаблены и у вас хорошее настроение, значит, вы предрасположены к этому человеку и готовы строить с ним отношения.

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