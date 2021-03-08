Ищите любовь в Интернете? 9 советов, чтобы не потратить время зря

Реально ли найти любовь в Интернете? Безусловно! Но прежде чем приступить к решительным действиям советуем ознакомиться с несколькими рекомендациями, которые позволят найти достойного партнера и не потратить время зря.

Советы для тех, кто ищет любовь в сети

1. Подумайте о том, с кем хотите быть рядом. При желании можете даже составить список тех качеств, которые вам нравятся в людях и которые для вас совершенно не допустимы. Это поможет сориентироваться, кто именно является вашей целевой аудиторией, и вы уже будете подсознательно выбирать тех, с кем могли бы построить отношения.

2. Подумайте над собственным образом. Не врите. Если на самом деле вы предпочитаете провести выходные дома в уютной обстановке, не стоит демонстрировать в сети фото с вечеринок, ведь так вы привлечете не тех мужчин/женщин. И учтите, что фото должно быть актуальным, а не десятилетней давности.