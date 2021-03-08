Ищите любовь в Интернете? 9 советов, чтобы не потратить время зря

Реально ли найти любовь в Интернете? Безусловно! Но прежде чем приступить к решительным действиям советуем ознакомиться с несколькими рекомендациями, которые позволят найти достойного партнера и не потратить время зря.
Советы для тех, кто ищет любовь в сети
1. Подумайте о том, с кем хотите быть рядом. При желании можете даже составить список тех качеств, которые вам нравятся в людях и которые для вас совершенно не допустимы. Это поможет сориентироваться, кто именно является вашей целевой аудиторией, и вы уже будете подсознательно выбирать тех, с кем могли бы построить отношения.
2. Подумайте над собственным образом. Не врите. Если на самом деле вы предпочитаете провести выходные дома в уютной обстановке, не стоит демонстрировать в сети фото с вечеринок, ведь так вы привлечете не тех мужчин/женщин. И учтите, что фото должно быть актуальным, а не десятилетней давности.
3. Пишите о себе правду. При заполнении анкеты и при переписке с любым потенциальным партнером проявляйте искренность. Никто не любит обмана. Если в жизни вы спокойный и рассудительный человек, не стоит в переписке играть другую роль.
4. Если вам понравился человек – напишите ему сразу. Многие бояться проявлять инициативу, зачастую это связано со страхом быть отвергнутым. Но стоит немного поразмыслить – что вы теряете, если напишите сами? Абсолютно ничего, наоборот, можете только приобрести.
5. Не затягивайте с перепиской и договаривайтесь о встрече. Не бойтесь сделать шаг вперед, а вдруг человек, с которым вы общались в сети в жизни намного лучше.
6. Вы не можете нравиться всем. У каждого свои вкусы и предпочтения, не нужно пытаться понравиться всем без исключения. Испытывать чувства симпатии либо антипатии к другому человеку – нормально. Вам же тоже не могут нравиться все люди, кто-то вызывает у вас негативные эмоции. Это жизнь. В конце концов, вам не нужно признание миллионов, вы ищите одного единственного человека, не так ли?
7. Будьте на позитиве и не стройте иллюзий. Если вам понравилось фото человека в сети, и вы уже начали представлять свадьбу, рождение детей и ежегодные поездки за границу, то вы будете сильно разочарованы, если этого не произойдет. Не торопите события. Всему свое время. Воспринимайте любую встречу как новый и интересный опыт.
8. Если вам что-то интересно – говорите об этом. Не играйте роль шпиона, если хотите задать человеку вопрос – задавайте. Будьте собой, не стесняйтесь прояснять любые непонятные моменты, не стройте догадок и не наводите тень на плетень.
9. Не забывайте о безопасности. Регистрируйтесь на проверенных сайтах знакомств, где присутствует система подтверждения профилей. Не выкладывайте незнакомцам сразу всю информацию о себе, встречайтесь только на нейтральной территории, пока не поймете, с каким именно человеком общаетесь.
Многие благодаря онлайн-знакомствам нашли настоящую любовь! Используйте эти рекомендации, вдруг вам тоже повезет.