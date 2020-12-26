Над местом падения метеорита в Китае возник гигантский розовый шар

Вблизи места падения космического тела в Китае появился гигантский розовый шар. Он возник сразу после столкновения болида с Землей и мощного взрыва. Гигантское облако шарообразной формы образовалось над местом падения метеорита.

Падение метеорита произошло 23 декабря в провинции Цинхай (КНР). По словам очевидцев, сразу после взрыва болида над местом падения возникла гигантская сферическая структура, которая зависла над шоссе Дилинга.

Странное розовое образование провисело в воздухе примерно 40 минут, а затем испарилось. Местные жители в своих описаниях сферы использовали различные метафоры, например, кто-то сравнил данное явление с «ярко-розовой Луной», другие же прозвали его «неторопливым круглым облаком». А кто-то вспомнил, что в прошлом году осенью в Китае уже падал метеорит, а затем во всем мире началась коронавирусная пандемия. Причем ее распространение началось именно из КНР.