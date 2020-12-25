10 привычек неудачников — избегайте их любой ценой

Первым успешным человеком, с которым мне удалось познакомиться, был 40-летний предприниматель. Он был одним из моих клиентов, когда я начал свой первый серьезный бизнес. Когда я его встретил, он был слегка полноватым и невероятно богатым. А еще у него всегда было хорошее настроение.

За несколько лет до нашего знакомства он потерял жену, любовь всей своей жизни. Мы с ним подружились, и он признался, что так и не отошел от этой утраты. Несмотря на это, ему удавалась сохранять по жизни позитивный настрой и совершать хорошие поступки.

Он по-настоящему заботился об окружающих. Буду честен, мой первый бизнес не был успешным, но этот человек все равно дал мне шанс с ним поработать.

Он всегда говорил: «Я просто не хочу быть неудачником». Это первое и самое важное, чему он меня научил. Он утверждал, что для начала необходимо определить, что именно делает тебя неуспешным, несчастливым, бедным, толстым или глупым, а затем просто исключить эти вещи из своей жизни. Я пользуюсь этим советом по сегодняшний день. Мне нравится такая концепция: стараться не быть неудачником.

А теперь давайте разберемся, что же такое успех. Второе наиболее удачное определение, которое мне удалось найти, принадлежит Бобу Дилану:

«Успех — это возможность просыпаться утром и засыпать вечером, успевая делать между этими двумя событиями то, что по-настоящему нравится».

Вы, скорее всего, не раз находили статьи, в которых перечисляются привычки успешных людей. Что-то вроде: «Съешьте яичницу из 3 яиц с беконом, помойте голову соевыми бобами, сделайте 10 отжиманий и практикуйте аффирмации. А главное — делайте все это одновременно».

Нам нужно перестать думать, что «я буду счастливым или успешным только тогда, когда сделаю то или это». Такое мышление делает прямо противоположное: вы делаете то, что делают другие люди. Вы живете так, как живут другие люди.

Ниже представлены привычки, которые вам точно не стоит копировать. Если у вас есть что-либо одно из этого списка — не переживайте, ведь никто не идеален. Если у вас есть 2 привычки — тогда вам есть, о чем беспокоиться. Ну а если их 3 и больше, то вам точно нужно что-то менять, ведь одно можно сказать наверняка: никто не хочет быть неудачником.

1. Неудачники постоянно на что-то отвлекаются

«Эссенциализм» Грега МакКеона — одна из моих любимых книг. В частности автор делится историей о том, как однажды встретил своего бывшего одноклассника.

Этот парень переживал не лучшие времена, он искал работу и попросил МакКеона ему помочь. Не прошло и минуты разговора, как парню пришло сообщение на телефон…

МакКеон вспоминает: «Прошло 10 секунд, затем 20. Я просто стоял там и ждал, а он продолжал с кем-то переписываться». Спустя 2 минуты МакКеон просто взял и ушел, оставив его наедине с телефоном.

Перестаньте жить прошлым или будущим, погруженными в мысли и переживания. Если бы тот парень находился в настоящем, то смог бы получить помощь от самого Грега МакКеона.

2. Они только говорят

А знаете, что лучше разговоров? Правильно — поступки.

В 2010 Дерек Сиверс выступил на конференции TED с речью «Никому не рассказывайте о своих целях». Во время выступления он привел научное подтверждение тому, что разговоры о своих целях являются контрпродуктивными.

Мы постоянно видим такие примеры в реальной жизни и в социальных сетях: «я готовлюсь к марафону» и «я открываю свой бизнес».

Самое интересное тут то, как на это реагируют другие. Они восхищаются тем, что вы рассказываете о своих планах. Давайте на секундочку задумаемся: сказать о том, что вы хотите пробежать марафон и действительно пробежать марафон — это две разные вещи.

В нашем сознании, однако, это почти одно и то же. Дерек Сиверс объясняет:

«Психологи называют это «социальной реальностью», когда вы рассказываете другому человеку о своих целях, и он как-то реагирует на ваши слова. Такой прием словно обманывает ваш мозг, и у вас появляется ощущение, что цель достигнута. Вы начинаете чувствовать определенное удовлетворение, и это лишает вас мотивации прикладывать какие-либо усилия для достижения цели».

Будьте тем человеком, который что-то делает, а не только говорит.

3. Они проводят время с неудачниками

Достаточно провести время в компании неудачников, и вы сами станете одним из них. Это применимо не только к неудачникам, но и к другим типам людей.

Хотите привести себя в форму? Тогда общайтесь со спортсменами. Люди питаются энергией друг друга. Что лучше в этой ситуации: друг, который хочет пойти с вами в зал или друг, который третий раз за неделю предлагает вам выпить?

4. Они все и всех ненавидят

Особенно такие люди ненавидят тех, у кого все получается. Почему нельзя просто порадоваться чужому счастью?

Дарите людям любовь, это вас не убьет. Неудачники постоянно чем-то недовольны.

Например, «Ужас, я сегодня утром попал под дождь и весь промок. Ненавижу дождь». Действительно? Плохие дни бывают у всех, в этом нет ничего плохого. Но если вы будете всегда все ненавидеть, то в вашей жизни никогда не будет ничего хорошего.

5. Они откладывают все на потом

Что хорошего в том, чтобы откладывать дела на потом? Я однажды попросил своего профессора в колледже продлить срок сдачи эссе.

Он ответил: «Я буду только рад продлить срок на неделю, но будет ли твое эссе лучше, если ты сдашь его позже?»

Я ответил «нет», и мне пришлось кожи вон лезть, чтобы сдать его вовремя. Откладывайте задачи на потом только в том случае, если вы уверенны, что сможете улучшить результат.

Какой смысл откладывать на потом, если итог не изменится? Делайте сейчас, или делайте позже, но лучше.

6. Они никого не слушают

Неудачники любят себя. Если говорить откровенно, то все мы себя любим, но отличие лишь в том, что неуспешные люди любят ТОЛЬКО себя.

Мы прислушиваемся к окружающим, потому что они нам небезразличны. Как еще можно показать свою заботу? Каждый может вас обнять, но не каждый позвонит и спросит, как у вас дела.

7. Они ленивые

Вам лень что-то делать? Такое случается со всеми. Сейчас вам не хочется идти на ужин со своей второй половинкой, или покупать подарок маме на день рождения. Давайте признаемся сами себе: это все потому, что вы ленивые.

Встаньте наконец-то с дивана и уделите время своей семье, друзьям и другим важным для вас людям.

Вся прелесть жизни заключается в получении нового опыта.

Когда вы ленитесь, вы тем самым лишаете себя этой возможности. Также это нечестно по отношению к другим людям в вашей жизни.

8. Они не хотят учиться

Обучение — это сложно. Неудивительно, что многим людям так и не удается дочитать книгу, получить высшее образование или научиться чему-то на своих ошибках. Обучение — это борьба.

Задумайтесь вот над чем: мы живем в наиболее удивительное время в истории. Никогда ни у кого не было такого быстрого доступа к информации, какой есть у нас. В прошлом, если ваш отец был фермером, то и вам было суждено стать фермером. Все было просто.

В настоящее время у вас есть возможность делать все, что вы только захотите — вам всего лишь нужно научиться этому.

9. Они злые

По какой-то причине некоторые люди считают, что по-хамски себя вести — это круто. На самом деле гораздо круче быть добрым и воспитанным. Вам вовсе не нужно строить из себя мать Терезу, просто будьте хорошим человеком.

Попробуйте как-нибудь, и, возможно, вам даже удастся завести новых друзей. Если вам сложно понять, что именно значит быть «хорошим человеком», то, скорее всего, вы таковым не являетесь.

10. Они всегда сдаются

Наихудшее я решил оставить напоследок.

«Наша самая большая слабость заключается в том, что мы сдаемся. Самый верный способ добиться успеха — это просто попробовать еще один раз», — Томас Эдисон.

Тут нечего добавить. Хотя нет, подождите, все же есть: никогда не сдавайтесь!

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