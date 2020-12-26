4 знака зодиака, на которых смело можно положится

Астрологи рассказали, из каких знаков Зодиака получаются самые лучшие друзья.

4 место – Овен

Овен не станет водить дружбу с кем ни попадя. Ведь друзья для него-вторая семья. Овны всегда готовы придти на выручку. А если надо, то и последнюю рубашку отдаст ради друга.

Так что обязательно подружитесь с Овном. Вы увидите, как ваша жизнь изменится к лучшему.

3 место – Скорпион

К своему близкому кругу общения Скорпион подходит очень скрупулезно. Этот знак не терпит лести и вранья.

Он на раз-два выведет лжеца на чистую воду. Скорпиона часто недолюбливают за то, что он говорит правду. Однако, Скорпион -самый надежный друг.

Он всегда готов встать на защиту своих близких друзей. Имеете в друзьях Скорпиона, считайте вам повезло!

2 место – Стрелец

Стрелец всегда искренен с окружающими. Помимо этого, с этим знаком всегда очень весело. Стрелец не даст вам заскучать. А если вы вдруг впадете в депрессию, то он поможет с ней справится. Стрельцы умеют заражать любовью к жизни. Стрельцы очень верные друзья.

1 место – ТелецТелец всегда очень деликатный. Он готов всегда с радость выслушать ваши переживания. Телец также всегда готов подтолкнуть вас к верному решению. По своей натуре, этот знак очень мягкий и обходительный со своими друзьями. Любые конфликты он решает мирным способом. Двуличие -это не про Тельца.

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