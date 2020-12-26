Чак Норрис посвятил себя больной жене и даже отказался от карьеры, чтобы быть рядом с любимой

Каждому из нас хочется, чтобы партнёр всегда был рядом — и в печали, и в радости. Это придаёт уверенность, что он — настоящий друг, человек, на которого можно положиться, что бы ни случилось. Собственно, именно в такие моменты жизни по-настоящему осознаёшь, насколько любимый или любимая — преданы и надёжны.

Американский киноактёр и мастер боевых искусств Чак Норрис — пример такого любящего и верного мужа. Он не только остался рядом со своей женой, которая очень серьёзно заболела, но даже отказался от успешной карьеры, чтобы заботиться о ней и поддерживать.

Звезда Texas Ranger рассказал о том, как жизнь их семьи изменилась буквально в одночасье после банального укола, который медики сделали его жене в 2013 году перед МРТ по поводу ревматоидного артрита. Осложнения оказались более чем серьёзными: мучительная невралгия и проблемы с почками.

Чак Норрис не раздумывал ни секунды, когда пришлось выбирать: уход за женой или карьера. «Я отказался от кинокарьеры, чтобы сосредоточиться на Джене. Сейчас у меня только одна мечта и одна цель — спасти свою любимую. Я считаю, что нет ничего более важного, поэтому ни секунды не пожалел о принятом решении», — сказал 80-летний актёр журналистам Good Health.

С тех пор как его жена заболела, Норрис, ни на минуту не отходил от неё. Только на лечение пара потратила около 2 миллионов долларов.

Вспоминая об ошибке медиков, которая просто перечеркнула прежнюю полноценную жизнь, Джена говорит, что после первой же инъекции её тело горело огнём. Она просто сходила с ума от боли и не могла понять, что происходит.

«Через несколько часов после первого укола появилось ощущение, что меня… подожгли. С каждым часом жжение распространялось на всё на большую площадь кожи, и это было настоящим адом. Боль была такой, что разрывало на куски. Так начался самый страшный период в жизни: 5 месяцев я лежала обездвиженная под капельницами и молила Бога лишь об одном — чтобы эти страдания как можно скорее закончились. Это не укладывалось в голове: ещё совсем недавно я была здоровой, а теперь не могла обходиться без круглосуточного медицинского наблюдения и поддержки. Всё это время Чак не отходил от меня ни на шаг. Он спал рядом на диване и прислушивался к каждому моему вздоху. Это было очень сложно, очень больно. Оставалось только молиться, что я и делала. Я просила Бога подарить мне хотя бы несколько лет, чтобы успеть вырастить наших детей…» — вспоминает Джена те страшные дни.

Жена Чака Норриса говорит, что они долго не могли принять тот факт, что безобидная инъекция, которую делают всем перед МРТ, может вызвать столь сложные осложнения.

«Когда я шла на МРТ, то даже мысли не допускала, что следующие 5 месяцев буду лежать парализованной. Ведь так не бывает! Это невозможно! Только не со мной! Тем не менее жизнь не всегда справедлива: очень редко, но подобное случается, и в этот раз рулетка судьбы указала на меня», — продолжает Джена.

Положение усугублялось тем, что врачи не сразу определили, что же происходит с женой Чака Норриса. Они подозревали онкологический процесс, проводили самые разные тесты и лабораторные исследования. Затем появилась версия, что её симптомы могут быть связаны с болезнью Паркинсона.

Ей назначали один курс лечения за другим, но ничто не приносило облегчения. И тогда Джена начала самостоятельно анализировать свои симптомы, вспоминать, как всё начиналось, и её осенило: всё указывало на поражение организма металлом гадолинием, входящего в состав контрастного вещества, которое вводят перед МРТ. Вскоре врачи клиники в Рино (штат Невада) подтвердили её предположение: это было отравление.

«Как же это было нелепо и несправедливо одновременно. Я жила яркой насыщенной жизнью до болезни, была в прекрасной физической форме, занималась спортом, рационально питалась, и тут — всему конец. Болезнь, борьба за жизнь и физические страдания, — вот какими оказались последствия укола», — сетует Джена.

Чак Норрис решил добиваться справедливости и докопаться, что и по чьей вине случилось с его женой. Известный актёр подал в суд на несколько медицинских компаний, утверждая, что химические вещества, используемые для МРТ, стали причиной болезни Джены.

Семья требует более 10 миллионов долларов в качестве компенсации за ущерб, утверждая, что компании должны предупреждать пациентов о возможных рисках и осложнениях. «То, что случилось с Дженой, уже не изменить. Последние несколько лет мы боремся за её здоровье и теперь наша задача — чтобы подобное не произошло с другими пациентами. Люди должны знать о том, что контрастные вещества, применяемые для МРТ, могут быть опасными. Речь не о том, чтобы вовсе отказаться от их использования, но врачи обязаны предоставлять полную информацию», — сказал Норрис газете Washington Post.

Джена также подчёркивает, что они вовсе не жаждут мести, а просто хотят добиться правды.

«Это просто ужасно и приводит в бешенство: врачи скрывают от пациентов информацию о контрастных веществах для проведения МРТ, — говорит она. — Мы с Чаком полны решимости изменить эту ситуацию», — сказала 57-летняя женщина, сообщает Hello.

Чак и Джена Норрис поженились в 1998 году, у них — двое детей. Кстати, в то время Чак после крушения своего первого брака, что длился около 30 лет, встречался с другой женщиной — юной моделью. Но когда он увидел Джену — сразу же понял, что это судьба. Он попросил своего агента назначить ей свидание, и вскоре они начали встречаться. Это была любовь с первого взгляда, и, как оказалось, на всю жизнь.

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