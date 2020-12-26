16 основных признаков психически здоровой личности

Известный американский психоаналитик Нэнси Мак-Вильямс сформулировала и определила признаки психически здоровой личности.

Конечно, эти признаки не полностью отражают степень здоровья психики. Это скорее ориентир для тех, кто хочет проверить себя и узнать личностные особенности.

Признаки здоровой личности

Способность любить

Любить – это принять человека полностью: со всеми достоинствами и недостатками. Не обесценивать и не идеализировать партнера. Для этого также нужно быть открытым, вовлеченным полностью в отношения и искренне доверять другому. Это касается всех типов любви: между партнерами, между детьми и родителями и других.

Способность играть

К ней относятся не только игры, в которые играют дети, но и умение взрослых “играть” символами, жестами, словами: метафоры, юмор.

Игры – важная часть нашей жизни и воспитания детей. Некоторые ученые утверждают, что гиперактивность у ребенка связана с дефицитом игр. Если провести аналогию с животным миром, то это выглядит так: молодняк, используя телесный контакт, играет друг с другом каждый день. Но если лишить их этой возможности хотя бы на сутки, то в последующий за этим день животные будут играть с двойным рвением, компенсируя упущенное.

Вырастая, мы все меньше играем сами, предпочитая смотреть, как это делают другие: танцы, спорт, пение. Активные игры заменяются на “наблюдательные”, что также несет вред для здоровья нашей психики.

Способность работать

И здесь речь не только о карьере. Это любая деятельность, направленная на создание чего-то ценного для общества, семьи и мира в целом. Для человека важно знать, что его работа важна, приносит пользу и не лишена смысла. Эту способность раскрывает творческий потенциал.

Здоровые отношения

Психическое здоровье также определяет наши отношения, в которых мы окажемся или уже есть. Часто люди, имеющие опыт деструктивного детства, попадают в зависимые и насильственные отношения. Английский психиатр Джон Боулби выделил три вида привязанности:

нормальную;

тревожную (человек не может без своего партнера физически, он буквально “липнет” к нему);

избегающую (чем ближе становятся отношения, тем больше возникает страха близости и желание бросить партнера).

После ученые определили еще один вид привязанности – дезорганизованный. Такие люди воспринимают своего партнера или ухаживающего за ними человека со страхом и теплом одновременно. В отношениях они будут “прилипать” к партнеру, как тревожный тип, а затем “кусать” его морально.

Если вы узнали себя в одной из категорий, то для вас есть хорошая новость – с помощью длительной психотерапии можно изменить любой тип привязанности на нормальный. Но также существует вероятность самостоятельного изменения привязанности, если вы состоите в безопасных и стабильных отношениях больше пяти лет.

16 признаков психического здоровья

Автономия

Часто люди, обращающиеся к психотерапевтам, не обладают способностью самостоятельно управлять своей жизнью и определять истинные желания и цели, несмотря на огромный потенциал к этому. Иногда человек просто не успевает прислушаться к себе, иногда просто не знает, как определить то, чего он хочет на самом деле.

В таких случаях автономия может присутствовать в жизни человека иллюзорно, но она будет прогрессировать в других сферах его жизни. Так, девушка, страдающая от булимии, контролирует свой вес, потому что это единственное, что кажется ей доступным. В этот момент вместо истинных желаний она выбирает хоть что-то.

Постоянство

Это умение выражается в гармонии со всеми сторонами своего “Я”: и плохими, и хорошими. По сути, это связь со своим ребенком, которым вы были, тем, кто вы есть сейчас, и тем, кем вы будете лет через 15. Это дает возможность учитывать и применять все свои способности, дарованные природой, и те, которые вы развили со временем.

Явным нарушением этого является непринятие своего тела. Если оно неосознанно воспринимается, как отдельное от вашей личности, тогда вы позволите ему голодать, переедать, резать (пластические операции) и так далее.

Стрессоустойчивость

Практически ежедневно мы сталкиваемся со стрессовыми ситуациями. Если человек имеет крепкое психическое здоровье, то он сможет противостоять им, не срываясь. Его сила Эго помогает ему легко адаптироваться к этой ситуации. В противном же случае, человек может даже заболеть.

Реалистичная самооценка

Многие люди слишком категоричны по отношению к себе. Они критикуют себя за каждую ошибку и неудачу, жестко оценивают свои внешние и внутренние качества. И это все, как правило, не соответствует реальности.

Но бывает и наоборот. Когда родители с детства постоянно хвалят ребенка, в том числе необоснованно. Такая похвала часто лишена настоящей любви и родительского тепла. Вырастая, эти люди не могут найти себя и не знают, кто они на самом деле. Часто они ведут себя так, как будто имеют больше прав и привилегий, чем другие.

Обе ситуации объединяет одно – неадекватное восприятие самого себя.

Система ценностей

У психически здорового человека должно быть понимание смысла этических норм. Но при этом он может быть гибким, выбирая как следовать им. До конца XIX столетия среди душевнобольных людей было распространено “моральное безумие”, под которое сейчас подходит антисоциальное расстройство личности.

Эта проблема связана с неприятием и непониманием человеком моральных и этических догм и принципов, а также неумением придерживаться их. Но вместе с тем у такого человека при отсутствии одних, сохраняются другие нравственные понятия.

Способность выносить накал эмоций

Выдержать шквал эмоций – это не заглушить их внутри себя, а прочувствовать их, но действовать разумом. Так можно контактировать и с мыслями, и с эмоциями одновременно, что является рациональным подходом.

Рефлексия

Способность анализировать и смотреть на себя со стороны помогает выявлять свои проблемы. Такие люди могут не только осознать их, но решать их максимально эффективно.

Ментализация

Люди, обладающие способностью представлять эмоциональное состояние другого, легче строят отношения с окружающими. Они четко различают, когда их хотели обидеть или когда они почувствовали себя обиженными в какой-нибудь ситуации. В последнем случае человек может осознать, что обида вызвана его личным опытом или особенностями характера.

Вариативность защитных механизмов

Стрессовые ситуации могут быть разными. И реагировать на них каждый раз одинаково не получится. У психически здоровых людей развиты защитные способности, которые они варьируют в зависимости от ситуации.

Баланс между альтруизмом и эгоизмом

Это умение балансировать между заботой об окружающих и собственными потребностями. Это касается не только близких взаимоотношений, но и ситуаций, связанных с малознакомыми людьми (благотворительность в ущемление собственных интересов).

Чувство витальности

Витальность – возможность чувствовать себя живым. Многие психотерапевты не раз говорили о внутренней “смерти”, когда человек физически здоров, но внутренне пустой.

Принятие того, что мы не можем изменить

Иногда происходят события, на которые мы повлиять не в силах. Тогда эта способность помогает людям пережить негативные периоды. Умение полноценно переживать, скорбеть, а затем принять и оплакать то, чего уже никогда не будет помогает психике сохранить здоровье.

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