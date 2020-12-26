Чем выше частота ваших вибраций, тем больше вам дает Вселенная

Каждый человек является своего рода энергетическим сгустком. Мы постоянно расширяемся, ускоряемся или замедляемся. И чем быстрее этот рост, тем более открытыми мы становимся, что дает возможность задействовать все свои внутренние формации. Скорость движения наших духовных «молекул» и частота вибрации этих внутренних формаций напрямую влияют на нашу гибкость и энергопродуктивность.

И наоборот, если мы продолжим жить в состоянии постоянного стресса и давления извне, у нас не получится наладить связь с нашим окружением. Низкая частота вибраций усложняет способность понимать и любить как себя, так и других людей.

Ниже перечислены признаки высокой частоты ваших вибраций.

1. Вы любите просыпаться по утрам, чтобы поскорее начать новый день

Повышенная частота вибраций делает жизнь захватывающей, воодушевляющей и энергичной. Ночью вы спите крепче, а утром чувствуете себя заряженными энергией и готовыми решать насущные проблемы.

2. Состояние вашего здоровья улучшилось

Наши тела получают пользу от высокой частоты вибраций. Так, новый уровень продуктивности и позитивности дарят человеку ощущения силы и власти. Наша иммунная система функционирует идеально, позволяя нам более быстро исцеляться. Кроме того, повышение сознательности позволяет избежать травм и начать принимать более взвешенные решения, касающиеся здоровья.

3. Вы стали сильнее

Высокий уровень энергии и сосредоточенность подарят вам не только хорошее настроение, но и помогут достигнуть своих целей. А проблемы, ранее казавшиеся непреодолимыми, теперь выглядят довольно простыми.

4. Вы обучились искусству четкой и эффективной коммуникации

Колебания вашего внутреннего мира подарили вам возможность проще выражаться и принимать разные аспекты своего существования.

5. Вы обеспечили себе финансовый комфорт и безопасность

Если вы регулярно поддерживаете высокую частоту своих вибраций, то тем самым избавляетесь от плохих и ненужных шаблонов поведения, тем самым способствуя принятию лучших финансовых решений.

Вселенная начнет вознаграждать вас за то, что вы сделали свои вибрации такими сильными.

6. В вашей жизни появляются новые приятные связи

Не имеющие значения негативны мысли и ситуации больше никак на вас не влияют. Вы излучаете искреннюю позитивность и понимание, поэтому нет ничего удивительного, что люди реагируют на вас соответственно.

7. Вы просто плывете по течению

Вы научились довольствоваться своей ежедневной жизнью с ее текущими условиями.

8. У вас может возникнуть чувство, будто время ускоряет свой ход

Ускоренный темп ваших вибраций приводит к ощущению быстротечности времени. Вы наслаждаетесь и понимаете каждое проходящее мгновение. Повышенный уровень осознание способствует плавному перетеканию текущего мгновения в следующее, минуя нормальное течение времени.

9. Ваша интуиция становится сильнее

Периодически у вас возникает чувство, что вы стали провидцем. Частые отголоски интуитивных видений избавляют вас от контрпродуктивных мыслей. Вы наделены острым духовным зрением и сильным внутренним голосом.

10. Вы выглядите превосходно

Увеличение вашего внутреннего запаса энергии, а также любовь к себе и к другим людям как нельзя лучше отображается на вашей внешности. Вы буквально сияете и носите свои наряды с сильной, но при этом едва различимой для окружающих уверенностью в себе, на что люди реагируют соответственно.

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