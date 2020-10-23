На Земле появились первые гости из параллельного мира

В районе 13-го октября 2020 года где-то в Альпах какими-то людьми из Боснии наблюдалось очень странное явление, отчет о котором разместила у себя в профиле в Facebook некая Малиса Симич. Видео поделилась со всеми нами наша читательница Leo:

Ролик на боснийском языке, поэтому понять рассказ в деталях сложно, но, общее описание сводится к наблюдению человеком на видео каких-то размытых фигур с крыльями и ростом 3.5 метра. За ними были какие-то светящиеся объекты и всё это издавало жуткий, пугающий звук.

К большому сожалению для исследователей YouTube и социальные сети сейчас забиты креативом разного рода дегенератов, которые изготовлением тупых фейком или хотят прославится, или срубить просмотры, поэтому мы очень редко смотрим и разбираем ролики такого рода. Отличить реальный репортаж от клоунады довольно сложно и все занимает много времени. Тем не менее, с этими фигурами всё, похоже, по взрослому.