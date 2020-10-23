На Земле появились первые гости из параллельного мира

В районе 13-го октября 2020 года где-то в Альпах какими-то людьми из Боснии наблюдалось очень странное явление, отчет о котором разместила у себя в профиле в Facebook некая Малиса Симич. Видео поделилась со всеми нами наша читательница Leo:
Ролик на боснийском языке, поэтому понять рассказ в деталях сложно, но, общее описание сводится к наблюдению человеком на видео каких-то размытых фигур с крыльями и ростом 3.5 метра. За ними были какие-то светящиеся объекты и всё это издавало жуткий, пугающий звук.
К большому сожалению для исследователей YouTube и социальные сети сейчас забиты креативом разного рода дегенератов, которые изготовлением тупых фейком или хотят прославится, или срубить просмотры, поэтому мы очень редко смотрим и разбираем ролики такого рода. Отличить реальный репортаж от клоунады довольно сложно и все занимает много времени. Тем не менее, с этими фигурами всё, похоже, по взрослому.
В кадре фигурирует не юный безмозглый, а взрослый дяденька, у которого наверняка есть семья и связанный с её обеспечением ряд неотложных дел. То есть ему недосуг бегать по горам и делать фейки.
Второй интересный момент – это одновременное сообщение гражданки Мануэль Наваретт, сотрудницы USPS (Почтовая Служба Соединенных Штатов), которая 24 сентября 2020 года встретила здоровенное красноглазое существо с крыльями в районе международного аэропорта О’Хара в Чикаго. Сообщила Мануэль следующее:
В четверг, 24 сентября, где-то в 23:00 я закончила смену в сортировочном центре USPS в аэропорту О’Хара и шла к своему автомобилю в дальнем конце парковки. Неподалеку, где-то в 20-25 футах от автомобиля стоял какой-то очень высокий человек в длинном, как мне показалось, пальто. Я открыла дверь и машина автоматически включила фары.
Свет попал прямо на этого высокого человека, что, очевидно, заставило его повернуться и посмотреть прямо на меня. И тогда я увидела, что это не человек, а что-то высокое и красноглазое с крыльями, которые я поначалу приняла за длинное пальто. У меня рост 5 футов 4 дюйма, но ЭТО было минимум на пару футов выше меня.
Оно стало пялится на меня, издавая какой-то щелкающий и низкий чирикающий звук. Потом оно стало быстро приближаться и клацание в его глотке перешло в визг. Когда до меня оставалось футов десять существо расправило крылья и взлетело, пролетев прямо надо мной. Я присела на корточки перед открытой дверью машины и завизжала в истерике….
Таким образом мы имеем уже как бы два похожих случая, случившихся в одно и то же время, хотя и на разных сторонах Земли. Люди что-то наблюдают и это что-то – высокое, с крыльями и издает какие-то пугающие звуки.
Подобные сообщения время от времени приходят из разных мест мира, возможно даже, что кто-то из наших читателей видел нечто подобное сам его не нужно убеждать, что какие-то существа с крыльями вокруг нас есть. Скорее всего они были всегда, поскольку легенды и сказки полны такими эпизодами. Но тот факт, что они стали наблюдаться как-то очень явно и даже, похоже, попали в Альпах на камеру слегка настораживает.
Как объяснить происходящее мы не знаем, поскольку не имеем даже понятия, что это за крылатые существа. Но, согласно общему мнению подобного рода создания существуют как бы в параллельном измерении и почти не пересекают границу между мирами. Однако, если они продолжат наблюдаться вот так же часто и явно, то, похоже, границы между нашими мирами как-то стираются и скоро сюда повалит и нечто еще, так что следим за развитием событий.