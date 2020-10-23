Книга, которую я прочитала более 30 раз, и вам советую

Около 30 лет назад тренер по лидерству Лолли Даскал, работающая со многими миллионерами и миллиардерами, начала читать по книге в день, чтобы понять образ мышления самых успешных людей в мире.
«Я поняла, что эти книги содержат в себе просто огромное количество полезнейшей информации, – рассказывает Даскал. – При этом отсутствие необходимых связей не позволяло мне надеяться на встречу с авторами этих книг в жизни». Например, в то время она думала, что у нее нет шансов познакомиться с Уорреном Баффеттом. Но, по словам Лолли, «прочитав его книгу, она смогла узнать, как устроено его мышление».
Она решила включить эту привычку в свой утренний распорядок дня: «Каждое утро я начинаю с чтения книги. Это мое время для упражнений. Некоторые люди тренируют свое тело – я тренирую свой ум».
Даскал за последние три десятилетия прочитала около тысячи трудов – от текстов по бизнесу и психологии до биографий и поэзии, но одна из прочитанных книг стала для нее настольной – речь идет о «Человеке в поисках смысла» Виктора Франкла. Ее она перечитывает каждый год в свой день рождения.
«Я впервые прочитал ее, когда мне было 18 лет. Это изменило мою жизнь, – говорит она о мемуарах, в которых известный психиатр рассказывает о времени, проведенном в четырех нацистских концлагерях, включая Освенцим. – Когда перечитала ее, то поняла, сколько мудрости в ней заложено. Потом обратилась к этому труду еще раз, и это открыло передо мной жизненную перспективу. Теперь каждый год в свой день рождения я снова и снова перечитываю это произведение».
Самая большая мудрость, которую можно почерпнуть из этой книги, заключается в том, что «если вы не в состоянии изменить ситуацию, вам стоит изменить себя».
Есть некоторые вещи, которые не подвластны нашему контролю, но изменив себя, мы всегда можем вернуть контроль над собой.