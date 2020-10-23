Книга, которую я прочитала более 30 раз, и вам советую

Около 30 лет назад тренер по лидерству Лолли Даскал, работающая со многими миллионерами и миллиардерами, начала читать по книге в день, чтобы понять образ мышления самых успешных людей в мире.

«Я поняла, что эти книги содержат в себе просто огромное количество полезнейшей информации, – рассказывает Даскал. – При этом отсутствие необходимых связей не позволяло мне надеяться на встречу с авторами этих книг в жизни». Например, в то время она думала, что у нее нет шансов познакомиться с Уорреном Баффеттом. Но, по словам Лолли, «прочитав его книгу, она смогла узнать, как устроено его мышление».

Она решила включить эту привычку в свой утренний распорядок дня: «Каждое утро я начинаю с чтения книги. Это мое время для упражнений. Некоторые люди тренируют свое тело – я тренирую свой ум».