Спутник снова нашел в Антарктиде следы инопланетян

Как сообщает Express.co.uk 23 октября, британская научная мысль сейчас пребывает в глубоком размышлении по поводу фотографий, переданных коммерческим спутником GeoEye-1, принадлежащим компании Digital Globe. Пролетая над Антарктидой спутник сделал следующее изображение:

Наблюдаемая структура похожа не то на базу каких-то полярников, не то на лагерь воинства Спартака, вмороженный в лёд после неудачного бегства из Синуэссы. Приблизительный размер этих прямоугольных формаций составляет порядка 400 футов (120 метров). Все они окружены каким-то равномерной высоты валом, напоминающим или стену, или защиту от ветра.

То есть все как бы в пределах нормы, но только снимок сделан в Восточной Антарктиде, в самом центре, куда полярники не суются даже на вездеходах. Археолог Лондонского университетского колледжа Марк Альтавил говорит, что «это определенно рукотворное дело», но всё находится в центре ледяного материка, до Синуэссы тысячи миль и Спартака там скорее всего нет.

На помощь археологу пришел другой профессор, профессор от географии Джонатан Бамбер. Он говорит что да, до цивилизации далеко, с полярниками созванивались, но их там нет, поэтому и скорее всего речь идет о каком-то таянии так называемых надледниковых озер. К сожалению, говорит профессор, разрешение GeoEye-1 мало и точнее ничего сказать нельзя. Тем не менее, сказать там на самом деле можно довольно много.

Во-первых, разрешение GeoEye-1 сотавляет 41 сантиметр на пиксель, что уступает только спутникам Пентагона, поэтому, если бы Digital Globe захотели показать профессуре картинку поближе – они бы это сделали. Но Digital Globe почему-то не удовлетворили запрос академиков.

Во-вторых, никаких “надледниковых озер” в центре Антарктиды не бывает. Если верить официалам и не думать, что Антарктида, это ледяная стеная, ограничивающая Плоскую Землю, то такие озера могут быть только глубоко подо льдом, где ледник прогревает земля вследствие вулканических процессов. А на поверхности там -70 градусов в среднем и доходит -90, когда становятся вязкими даже озера этилового спирта, если они там есть. Поэтому в центре материка ничего таять не может. А если даже и может, то должны быть еще такие образования, но их нет.

В четвертых, иногда от Антарктиды отделяются вот такие странные льдины:

Этот айсберг самолет NASA заснял в 2018-м году. Снимка всего остального айсберга не было предъявлено, показали только соседний, где не такие совершенные прямые углы, после чего светлые адепты стали втолковывать про “естественный процесс”, а еще чуть позже тему вообще забыли.

В пятых, таких квадратных и прямых артефактов в Антарктиде довольно много:

В шестых, над Калифорнией, например, 20 октября 2020 года летала такая штука:

И это не входящий в атмосферу метеорит, не спускаемый аппарат NASA. не самолёт:

Что это такое мы гадать не будем, поскольку не знаем, но что и без этого знания прекрасно понятно – кроме людей на Земле еще кто-то есть и их пепелацы постоянно мотаются над головой то туда, то сюда. Мотаются они, скорее всего, и над Антарктидой, но, к сожалению, у пингвинов айфонов пока нет.

Поэтому, если признать этот столь очевидный факт, то не нужно изобретать какие-то дикие теории про “таяние при -70” или “таяния квадратами” – просто “марсиане” зачем-то выпиливают ледяные глыбы. Может им понадобилась водичка, может они решили слепить на орбите снеговика и уронить его на Землю, чтобы потом сказать “это была комета”. Или, может быть, они хранят во льду органы похищаемых на Земле коров. Или ремонтируют стену вокруг Плоской Земли.

Вариантов на предмет “зачем марсианам понадобилась вода” можно предложить много, но какой из них правильный станет более понятно, когда они еще где-нибудь что-нибудь украдут, так что следим за развитием событий.

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