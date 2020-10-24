Илон Маск планирует развернуть спутники Starlink на Марсе

О планах Илона Маска по покорению Марса наслышаны многие. Несколько дней назад генеральный директор SpaceX заявил, что первый полет Starship на Красную планету состоится в 2024 году, а уже сегодня SpaceX планирует развернуть спутники Starlink на Марсе!

В недавнем интервью журналу TIME президент и главный операционный директор SpaceX Гвинн Шотвелл рассказала о планах компании по внедрению спутниковой системы Starlink на Марсе. «Как только мы доставим людей на Марс, им понадобятся коммуникационные сети», — сказала Шотвелл. «На самом деле, я думаю, что иметь такую сеть, как Starlink, вокруг Марса важнее [чем здесь на Земле]».

Однако развернуть спутниковую систему вокруг Марса будет недостаточно. «И потом, конечно же, нам будет нужно «соединить» две планеты. Мы позаботимся о надежной связи между Марсом и Землей», — добавила Шотвелл.