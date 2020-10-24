Илон Маск планирует развернуть спутники Starlink на Марсе

О планах Илона Маска по покорению Марса наслышаны многие. Несколько дней назад генеральный директор SpaceX заявил, что первый полет Starship на Красную планету состоится в 2024 году, а уже сегодня SpaceX планирует развернуть спутники Starlink на Марсе!
В недавнем интервью журналу TIME президент и главный операционный директор SpaceX Гвинн Шотвелл рассказала о планах компании по внедрению спутниковой системы Starlink на Марсе. «Как только мы доставим людей на Марс, им понадобятся коммуникационные сети», — сказала Шотвелл. «На самом деле, я думаю, что иметь такую сеть, как Starlink, вокруг Марса важнее [чем здесь на Земле]».
Однако развернуть спутниковую систему вокруг Марса будет недостаточно. «И потом, конечно же, нам будет нужно «соединить» две планеты. Мы позаботимся о надежной связи между Марсом и Землей», — добавила Шотвелл.
Президент SpaceX также рассказала, что она думает по поводу заселения Марса. «Мы не говорим, что Земля безнадежна, когда размышляем о переезде человека на другие планеты. На самом деле переезд просто дает человечеству шанс на случай, если вдруг на Земле произойдет какое-то ужасное событие; переезд может спасти человечество, позволив ему жить на «второй Земле»».
Шотвелл подчеркнула, что за последние годы компания сильно шагнула вперед. Она помнит времена, когда Илон Маск в 2002 году впервые поставил цель по созданию транспортной системы, которая свяжет Землю и Марс, и вот, 20 лет спустя, SpaceX почти выполнила эту задачу.