На Венере может существовать жизнь

Группа ученых под руководством Сары Сигер из Массачусетского технологического института представила теоретическую модель, позволяющую предположить, что в облаках Венеры могут находиться живые существа.



Об этом сообщает издание Astrobiology.

Предполагагается, что вторая планета от Солнца может быть населена микроорганизмами, способными попадать в более низкие слои атмосферы с тяжелыми каплями и производить своего рода споры, поднимающиеся с восходящими потоками воздуха.

По мнению исследователей, нахождение в каплях позволяло бы гипотетическим «обитателям» Венеры получать необходимые вещества, а превращение в споры — сохраняться в экстремальных условиях низких слоев атмосферы.