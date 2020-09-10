7 вещей, которые мешают вам по-настоящему наслаждаться жизнью

Одни люди считают жизнь несправедливой, другие – просто хорошей, а третьи – вообще прекрасной. Все зависит от мировоззрения и того, в какой степени вы считаете себя ответственными за личностное развитие и уровень дохода.

Но, независимо от наших взглядов на жизнь, всем хочется одного – проживать каждое мгновение на полную. Не имеет значения, кто вы – богач или бедняк, самый счастливый или самый грустный человек на планете – потому что всем нам одинаково хочется получать от жизни все.

Проблема же заключается в существовании определенных вещей, отдаляющих нас от достижения этой цели, которые мозг почему-то от нас скрывает. Определить такие вещи самостоятельно может оказаться заданием не из простых, но если вы хотите по-настоящему жить, а не просто существовать, если хотите не только выживать, но еще и процветать, то вам необходимо избавиться от таких вещей.

Ниже мы рассмотрим 7 вещей, которые мешают нам проживать каждое мгновение на полную, и как от них освободиться.

1. Желание угодить всем вокруг

Можно назвать множество причин, почему это бесполезно. И самая главная среди них заключается в том, что нельзя быть счастливым, притворяясь кем-то другим, ведь так вы подвергаете себя огромному давлению в попытках осуществить задуманное. В конечном итоге вы все равно не сможете угодить каждому, потому что разные люди хотят от вас совершенно разного. Вопрос же заключается в том, чего хотите вы сами?

Вторая причина даже хуже, поскольку напрямую касается жизненно важных решений в области карьеры, бизнеса и брака. Люди, которым вы пытаетесь угодить, не будут страдать вместе с вами от последствий ваших действий. Они не станут нести с вами бремя вашего неверного решения. На самом деле вы даже можете затаить на них обиду за все те решения, которые приняли, чтобы в свое время им угодить.

Если вы всегда стремитесь кому-то угодить, то не просто сможете получать от жизни удовольствие.

2. Ожидание разрешения

Если вы думаете, что кто-то не даст вам своего благословения на совершение чего-то важного для вас, не идите к нему за разрешением. Просто сделайте это, а затем при необходимости извинитесь. Если для вас это так важно, не стоит откладывать. Вы должны быть смелыми и уметь постоять за себя.

«Делайте то, что приносит вам счастье. Сосредоточьтесь на том, что приносит вам радость. Цените и делайте вещи, которые вызывают у вас улыбку. Живите для себя. Вы важны! Вы имеете значение! Вы заслуживаете истинного счастья», – Стефани Лахарт.

3. Ожидание подходящего времени

Проблема, связанная с ожиданием подходящего времени, заключается в том, что оно никогда не наступит. Пройдут недели, затем месяцы и даже годы, но вы всегда будете находить оправдание своему простою. А затем вы начнете жалеть о том, что столько ждали.

Подходящее время наступило уже сейчас, когда у вас есть мотивация. Счастье нельзя найти, его нужно создать. Если вы это сделаете, то спустя годы буде рады, что решились сделать первый шаг.

Конечно, все может пойти не по плану, но, как сказал Марк Твен, «через 20 лет вы будете разочарованы тем, чего не сделали, а не тем, что сделали».

4. Сравнивание себя с другими людьми

Опасность сравнивания себя с другими людьми заключается в том, что вы можете посчитать себя слишком успешными на их фоне и расслабиться. Или же вы придете к выводу, что вас оставили далеко позади и потерять всякую мотивацию двигаться вперед.

Конечно, соревноваться необходимо, но вашим соперником должна быть ваша вчерашняя версия себя. Вы будете успешными до тех пор, пока будете справляться лучше, чем делали это вчера.

«Цветок не думает о том, чтобы соревноваться с цветами, растущими рядом, он просто цветет», – Зен Шин.

5. Легкомысленное отношение к самообразованию.

Джим Рон как-то сказал: «Формальное образование принесет вам хлеб. А самообразование сделает вас богатыми». И это правда.

В школе вас не научат стилю жизни, способному подарить абсолютную свободу. Это можно узнать только в книгах (или аудиокнигах) вроде книги «Как работать по 4 часа в неделю» Тима Ферриса.

В школе вас не научат ставить перед собой цели. Но об этом можно узнать из книг вроде «Цели!» Брайана Трейси, где он рассказывает, как достигнуть желаемого быстрее, чем это кажется возможным.

Ваши родители могли не научить вас, как добиться финансовой независимости (возможно, они сами были финансово зависимы), но об этом можно почитать в книге Роберта Кийосаки «Богатый папа, бедный папа».

Не важно, кто вы – врач, пытающийся вылечить каждого пациента, бизнесмен, который хочет побыстрее обойти конкурентов, или человек, который просто хочет быть счастливым – есть множество блогов, книг, подкастов и прочих вещей, способных сэкономить вам годы усердного труда и избавить от горьких жизненных уроков.

Как говорится в известной пословице, знание – сила.

6. Боязнь неудачи

Многие люди боятся неудач, считая их чем-то плохим. Но любая неудача это источник опыта, который, как принято считать, является лучшим учителем. Она учит вас всему необходимому для достижения успеха.

Неудач легко избежать, если вы практикуете самообразование или, как его еще называют, обучение на ошибках прошлого. И, наконец, справиться со страхом можно, если вы готовы жить с возможностью неудачи и планируете учиться на своем опыте, чтобы стать умнее.

7. Отказ от медитации.

Некоторые люди думают, что у них нет времени на медитацию. Но, учитывая тот факт, что занятия медитацией в прямом смысле слова обостряют внимание, повышают сосредоточенность, снижают стресс, замедляют старение, физически улучшают структуру мозга, избавляют человека от тревожности и депрессии, помогают вылечить зависимость и обладают рядом других преимуществ, могу с полной уверенностью сказать, что у вас вполне хватает времени, чтобы медитировать.

И не забывайте сделать следующее…

Определите для себя значение успеха. Для одних людей успех равнозначен богатству и стилю жизни миллиардера. Для других это просто возможность подняться наверх по корпоративной лестнице, завести семью и жить долго и счастливо. А еще кто-то предпочитает присоединиться к уже существующей негосударственной организации или создать собственную ради достижения высшей цели.

Но все это не имеет значения. Важно лишь то, что вы знаете, чего именно хотите от жизни. Вам необходимо определить для себя, что вы понимаете под счастьем и успехом. А что для вас означает успех? Используйте свой ответ, чтобы разработать план для его достижения. Это сделает вашу жизнь гораздо проще, а процесс принятия решений – быстрее. Поэтому в следующий раз, когда перед вами встанет необходимость принять очередное серьезное решение, спросите себя, приближает ли это вас к цели или, наоборот, отдаляет от нее.

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