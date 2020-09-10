Световое шоу над Южной Каролиной и прочие атмосферные чудеса

4 сентября 2020 года несколько жителей города Спартанберг, Южная Каролина, стали свидетелями очень необычного светового феномена:

Таким образом феноменов там даже не один, а целых два: сначала внимание людей привлекли яркие вспышки в небе, исходящие из облака, похожего на камуфляж НЛО, после чего в основании облака появилось более десятка ярких световых точек, хаотически мечущихся на огромной скорости.

Scott C. Waring, тоже заинтересовавшийся видео, сделал несколько увеличений с фреймов оригинального ролика: