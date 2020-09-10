Световое шоу над Южной Каролиной и прочие атмосферные чудеса

4 сентября 2020 года несколько жителей города Спартанберг, Южная Каролина, стали свидетелями очень необычного светового феномена:
Таким образом феноменов там даже не один, а целых два: сначала внимание людей привлекли яркие вспышки в небе, исходящие из облака, похожего на камуфляж НЛО, после чего в основании облака появилось более десятка ярких световых точек, хаотически мечущихся на огромной скорости.
Scott C. Waring, тоже заинтересовавшийся видео, сделал несколько увеличений с фреймов оригинального ролика:
Сильно много там разглядеть нельзя, тем не менее, факт наличия в облаке НЛО не вызывает особых сомнений. Культисты из секты отрицающих очевидное обычно в таких случаях полны идей про отражения в стекле, про фотошоп, про БПЛА и так далее, но сейчас как-то все приутихли, фонтан научных объяснений иссяк.
Скотт пишет, что это флот небольших НЛО, спрятавшийся в облаке, но как нам представляется – это больше похоже на один дисковидный корабль, сильно излучающий свет по краям и мигающий более мелкими огоньками по днищем. Возможно, так проявляет себя камуфлирующее поле вокруг пепелаца, которых с каждым днем все больше и больше.
Аризона, 2 сентября:
Бразилия, 6 сентября, видео снял остановившийся в пробке водитель грузовика:
Еще одно фото от водителя, правда гражданка сняла этот объект случайно:
В общем, без внимания нас “братья по разуму” не оставляют, хотя единственное, что нас волнует как актеров театра – где за участие в этом цирке выдают типа зарплату, а так же чем и когда закончится текущий спектакль? Надеемся, что в финале труппу не перебьют, но кто его знает, так что следим за развитием событий.