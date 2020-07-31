На самом деле Эверест не самая высокая гора в мире

Как нас всех учили, помните? Гора Эверест — самая высокая гора на нашей планете. А вот и нет! На самом деле это не так и есть гора выше, чем Эверест, но кого это волнует, когда есть укоренившееся мнение и даже устоявшиеся словосочетания. Одно ”покорение Эвереста” чего стоит. Кстати, из-за своей вынужденной славы гора очень сильно страдает. Давайте я попробую развеять мифы и рассказать вам, что на самом деле самой высокой горой в мире является совершенно другая вершина, а заодно объясню, почему так получилось, что мы столько лет жили в неведении. Возможно истина опять окажется где-то посередине и всем станет чуть более понятно, где именно.

Кто первым поднялся на Эверест

Первыми людьми, покорившими вершину горы Эверест, были Эдмунд Хиллари и Тенцинг Норгей. Они сделали это 29 мая 1953 года. К тому времени гора уже была названа именно Эверест по фамилии исследователя, который отрыл ее. При этом сам он был против того, чтобы горе дали его фамилию, но сложилось, как сложилось.

С момента покорения заветной вершины сотни и тысячи туристов смогли подняться на нее. В десятки раз больше людей попробовали, но так и не смогли. Все это не могло не сказаться на экологии региона. Гору просто превратили в кучу… ну, вы поняли. Тут и там валяется мусор, везде отходы жизнедеятельности и много чего еще, что оставляет после себя человек, включая вытоптанные тропинки и срубленные деревья/кустарники.