Геологи открыли одну из тайн Стоунхенджа

Британские геологи выяснили географическое происхождение камней, которые использовали древние строители Стоунхенджа.
По данным Scientific American, над этой загадкой бились несколько столетий.
Как стало известно, материал был взят из каменоломни Уэст-Вудс в английском графстве Уилтшир в 25 километрах к северу от сооружения.
Специалисты опирались на рентгеновскую флуоресцентную спектрометрию, позволяющую определить химический состав материала по длине световых волн, которые образец отражает при бомбардировке рентгеновскими лучами.
Оказалось, что практически все сарсены Стоунхенджа имеют схожий химический состав. Это доказывает, что камни были добыты в одном месте.
Два года назад в Британию из частной коллекции вернули один из сарсенов, взятый во время реставрации 60 лет назад. Ученые использовали его для детального анализа.
Команда определила содержание 22 микроэлементов в образце и сравнила показатели с пробами горных пород из 20 различных мест в южной части Англии. «Химическая подпись» точно соответствовала одному из месторождений — Уэст-Вудсу.
Таким образом удалось определить происхождение 50 сарсенов. Однако еще два не соответствуют ни одному из изученных участков, а также не похожи друг на друга.
По мнению ученых, камни из Уэст-Вудса были доставлены во время второй фазы строительства памятника — около 2500 года до нашей эры.
«Удивительно, как людям эпохи неолита удалось транспортировать на большие расстояния массивные глыбы, имеющие средний вес около 20 тонн», — сказано в сообщении.