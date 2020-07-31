Геологи открыли одну из тайн Стоунхенджа

Британские геологи выяснили географическое происхождение камней, которые использовали древние строители Стоунхенджа.



По данным Scientific American, над этой загадкой бились несколько столетий.

Как стало известно, материал был взят из каменоломни Уэст-Вудс в английском графстве Уилтшир в 25 километрах к северу от сооружения.

Специалисты опирались на рентгеновскую флуоресцентную спектрометрию, позволяющую определить химический состав материала по длине световых волн, которые образец отражает при бомбардировке рентгеновскими лучами.