Летающие поезда в Аргентине в 1960-х

Архивы уфологов полны всевозможных странных сообщений о самых разнообразных неопознанных летающих объектах.

Существуют сферические НЛО, черные треугольники, объекты в виде сигары, бумеранга, прямоугольной формы, традиционные «летающие блюдца» и многие другие.

Однако один из самых странных типов НЛО это, пожалуй, летающие поезда.

Одно из самых первых сообщений о них датируется июлем 1968 года. Аргентинец Франциско Самора ехал на автомобиле по шоссе со своей женой, зятем и двумя детьми из города Дифунта Корреа в Сан-Хуан.

Внезапно дорогу перед ним преградил странный объект, который с виду напоминал обычный поезд с двумя вагонами. При этом никаких рельсов тут не было и в помине, а поезд двигался невысоко над землей, левитируя…

Этот поезд на достаточно большой скорости проехал или скорее пролетел мимо изумленной семьи в машине, и в длину он составлял около 30 метров. Окна вагонов ярко светились.

Когда «поезд» проехал и исчез вдали, семья вышла из машины и в изумлении стала осматривать местность. Они в самом деле не нашли никаких железнодорожных путей или иных объектов, которые смогли бы объяснить увиденное.

Еще более странный случай произошел в той же Аргентине в июле 1972 года и был исследован аргентинским уфологом Оскаром Галиндесом. 16 июля в местечке Арройито, провинции Кордова, двое мужчин Атилио Брунелли и Северино Поркиетто ехали на машине из клуба «Atletico Independiente Union Cultural de Balnearia» поздно ночью.

В 2:30 ночи они проезжали мимо города Арройито по сельской дороге, когда внезапно все вокруг них осветила яркая вспышка. Они подумали было, что это ударила молния, но потом увидели примерно в 50 метрах от них, невысоко над землей, неподвижную цепочку прямоугольных оранжевых огней.

Небо было абсолютно безоблачным, поэтому огни были видны очень хорошо, при этом сам объект внешне выглядел как длинный железнодорожный вагон, а оранжевые огни являлись его окошками.

Мужчины почему-то совсем не удивились увиденному и продолжили свой путь. И тут история делает новый виток странности. Вскоре мужчины подъехали к городу Монтекристо и никак не могли понять, как они тут оказались. Получалось, что за час они проехали 185 км, при этом бензина в их машине было израсходовано всего чуть-чуть, словно они проехали от Арройито максимум пару километров.

Дальше у обоих выявились провалы в памяти, они никак не могли вспомнить, что делали после того, как увидели «вагон» в небе и до того, как оказались у Монтекристо. Потом у них начались непонятные покалывания в теле, на коже выступила сыпь, начались судороги. Так продолжалось несколько дней.

«Они оба подтвердили, что в самом деле видели «ярко освященный вагон или несколько вагонов» в Кордове, и обоих поразило, что в тот момент они оба проявили странную апатию к столь необычному объекту. Окна этого поезда были прямоугольными и каждое окно было очень большим, высотой не менее 3 метров.

При этом железнодорожные пути находились в 10 метрах от дороги, то есть совсем рядом с дорогой, а на расстоянии 50 метров путей не было. После оба очевидца также отметили, что машина после встречи с «поездом» ехала по шоссе очень странно, очень ровно, словно ее колеса вообще не касались асфальта.

Они не видели странного тумана, не ощущали необычных запахов, у них не останавливались наручные часы. Двигатель машины работал как полагается. Во время наблюдения «поезда» никаких странных мышечных или кожных ощущений они тоже не испытывали».

Позже эти двое мужчин не раз возвращались на этом место, чтобы проверить, может быть там где-то были старые пути, на которых стояли вагоны. Но нет, ничего такого им найти не удалось. Расследование также не выявило передвижений обычных поездов в это время на данном участке.

Следующая история произошла за пару недель до случая в Кордове, но уфологам стала известна куда позже. В том же июле 1972 года в регионе Колониа Хелалько некий Эмилио Альбар вместе со своей семьей ужинал во дворе своего сельского дома, наслаждаясь теплой погодой.

Вдруг все члены семьи разом увидели вдалеке невысоко над землей темный удлиненный объект, в длину не менее 50 метров, похожий на поезд с вагонами. Окна вагонов ярко светились в темноте зеленоватым светом. У людей было ощущение, что вагон стоит где-то на холме в лесу, среди деревьев.

Пока они смотрели на этот объект, размышляя, что там делает поезд, этот «поезд» внезапно «взорвался», превратившись в яркий шар света, который ушел в высоту и исчез.

В том же июле 1972 года в той же Аргентине, но на сей раз неподалеку от Сантьяго-дель-Эстеро, Карлос Алтамирано ехал в машине по шоссе вместе со своим секретарем Авророй Бракамонте, когда оба увидели яркий огненный шар в небе.

Этот шар двигался сверху вниз и взорвался невысоко над землей. Очевидцы решили, что это упал метеор. Но когда они продолжили свой путь по шоссе и поехали по дороге через горы Гуаясан, они увидели неподалеку от дороги в густом лесу темный удлиненный объект со светящимися окошками.

Объект был похож на вагон поезда, но окна были очень высокими, а длина вагона была метров 50. Объект не двигался и напоминал поезд, остановившийся в лесу. Однако и Алтамирано и Бракамонте знали, что в этом регионе нет никаких лесных железнодорожных путей. Тут и домов то не было. Это была полная глушь на многие мили вокруг.

Больше в Аргентине «летающих поездов» не видели, а в других странах они не встречались вообще, за исключением необычного случая в Шотландии в декабре 1983 года.

Тогда житель Глазго стоял на автобусной остановке и вдруг увидел в небе «летающий вагон», который пролетел очень низко над ним, на расстоянии всего нескольких метров. Одновременно мужчина ощутил, словно время вокруг него в этот миг стало идти очень-очень медленно.

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