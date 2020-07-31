Дорога майя протяженностью 100 км — чудо древней инженерной мысли

Из всех древних цивилизаций культура индейцев майя остается самой интересной и загадочной. Многое из наследия древнего народа скрыто непроходимыми джунглями и природа неохотно подпускает людей к этим тайнам. Каменная дорога, протяженностью 100 километров — это одно из наиболее впечатляющих сооружений, дошедших до наших дней.

Несмотря на активные исследования и раскопки о майя мы знаем совсем немного и даже не можем с уверенностью сказать, почему их могущественные города пришли в упадок. Испанцы, захватив в 16 веке земли Юкатана, застали лишь осколки былого величия, которые, тем не менее, поражали воображение конкистадоров.

Джунгли старательно хранят тайны древней цивилизации, отлично скрывая даже самые величественные объекты. Именно поэтому «Великая белая дорога» майя, протяженностью около 100 км, была обнаружена только в 30-е годы 20 столетия и то случайно. Людям в густой чаще леса часто попадались участки, мощеные тщательно отесанными камнями, но никто не мог себе даже представить, что разбросанные на десятки километров площадки — это часть одной древней дороги.