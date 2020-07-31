Дорога майя протяженностью 100 км — чудо древней инженерной мысли

Из всех древних цивилизаций культура индейцев майя остается самой интересной и загадочной. Многое из наследия древнего народа скрыто непроходимыми джунглями и природа неохотно подпускает людей к этим тайнам. Каменная дорога, протяженностью 100 километров — это одно из наиболее впечатляющих сооружений, дошедших до наших дней.
Несмотря на активные исследования и раскопки о майя мы знаем совсем немного и даже не можем с уверенностью сказать, почему их могущественные города пришли в упадок. Испанцы, захватив в 16 веке земли Юкатана, застали лишь осколки былого величия, которые, тем не менее, поражали воображение конкистадоров.
Джунгли старательно хранят тайны древней цивилизации, отлично скрывая даже самые величественные объекты. Именно поэтому «Великая белая дорога» майя, протяженностью около 100 км, была обнаружена только в 30-е годы 20 столетия и то случайно. Людям в густой чаще леса часто попадались участки, мощеные тщательно отесанными камнями, но никто не мог себе даже представить, что разбросанные на десятки километров площадки — это часть одной древней дороги.
Первые исследователи дороги майя считали, что она была прямой как стрела и соединяла две конечные точки: крупный город Коба с небольшим отдаленным поселком Яксуна. У археологов сразу возник вопрос — зачем строить грандиозное каменное шоссе, для соединения древнего мегаполиса с какой-то деревней.Позднее оказалось, что дорога не была идеально прямой и отклонялась от линии, соединяя ряд важных для майя с торговой и стратегической точки зрения населенных пунктов. Поселок Яксуна стал лишь местом, где был уложен последний камень древнего шоссе.
Участок «Великой белой дороги». Вид сверху
Ученые установили, что дорога была построена в эпоху расцвета городов майя, около 1300 лет назад, а приказ о строительстве отдала правительница Кавиил Аджо. «Великая белая дорога» нужна была для того, чтобы обеспечить максимально быстрое перемещение войск и грузов в пределах империи. Поселок Яксуна был самым отдаленным форпостом царства на рубежах с соседним враждебным государством — Чечен-Ица.
Дорогу майя считают чудом как археологи, так и инженеры. На всем своем протяжении она имеет ширину 8 метров и изготовлена из каменных глыб известняка разного размера. Во времена майя дорога была покрыта штукатуркой, которая, как предполагают исследователи, светилась в темноте благодаря особым минеральным добавкам.
При строительстве майя не считались со сложным рельефом местности, сохраняя основное направление трассы. Холмы, встреченные на пути, они срывали до основания, а впадины и овраги засыпали известняковыми глыбами и землей. Широко использовался рабский труд, поэтому грандиозные объемы работ инженеров майя совершенно не смущали.
Исследователь культуры майя профессор Трейси Ардрен, посвятивший много лет изучению наследия майя, полагает, что дорога служила не только для перемещения войск и товаров, но и в качестве важного ориентира. Сегодня почти вся «Великая белая дорога» скрыта джунглями, но тысячу лет назад все было иначе. Она проходила не сквозь лес, а через кукурузные поля и фруктовые сады и ее яркое белое полотно было видно издалека.
Лесов там, где жили майя, тогда было очень мало, так как индейцы активно вырубали деревья, необходимые для строительства и в качестве дров. «Великая белая дорога» также потребляла немало древесины — для изготовления штукатурки, покрывающей ее поверхность, нужно было обжигать известняк в грандиозных объемах.Через каждые 8 км дорога расширялась в площадку, на которой путники могли передохнуть. Таким образом, даже на привале войска или торговцы могли оставаться на ровной, сухой поверхности, не ступая на раскисший из-за дождей или, наоборот, высушенный солнцем до состояния мелкой пыли грунт.
«Великая белая дорога», наряду с величественными пирамидами майя и масштабными руинами их городов доказывает то, что в древности индейцы отлично были знакомы с геометрией, астрономией и инженерным делом. Без солидных знаний в этих областях науки создать путь, точно соединяющий десятки поселков и городов и сохранившийся на протяжении 13 столетий было бы невозможно.