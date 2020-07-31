Искусственный интеллект раскрыл секрет счастливых отношений

Романтические отношения — это очень сложное явление. Пожалуй, на нашей планете нет ни одного человека, которого можно считать экспертом в этом деле. В поисках идеальной пары, некоторые люди пытаются использовать всевозможные списки совместимости знаков зодиака и прочую ересь. Ученые же уверены, что личностные качества людей, вроде возраста и характера, особо значимой роли в романтических отношениях не играют. По их мнению, в этом деле гораздо важнее то, какие взаимоотношения в итоге хотят построить оба человека — если у них поистине одинаковая цель, то в отношениях все будет хорошо. На выдвижение таких выводов ученых подтолкнул искусственный интеллект, который проанализировал данные о более 11 000 любовных пар, собранных в ходе разных научных исследований на тему романтических отношений. Кажется, компьютерный разум во многом прав.

Секреты счастливых отношений

О проведенной научной работе было рассказано в научном издании ScienceAlert. На протяжении нескольких десятков лет многие ученые пытались выяснить, в чем заключается секрет счастливых отношений между мужчинами и женщинами. За примерами далеко идти не надо. Недавно Любовь Соковикова рассказала об исследовании, в рамках которого ученые решили выяснить — могут ли различия между людьми стать основой для крепких романтических отношений? Оказалось, что нет. Результаты исследования оказались вообще удивительными, потому что в ходе эксперимента с участием более 700 тысяч добровольцев выяснилось, что сблизить людей может, например, наличие одинаковых психических заболеваний.

Таких научных работ за прошедшие десятилетия было проведено очень много, но секрет счастливых отношений учеными так и не было найден. Проводить очередное исследование было бы затратно и безрезультатно, поэтому ученые пошли по другому пути. Они решили объединить результаты множества научных работ, изучить их и посмотреть, что из этого выйдет. Всего в распоряжении ученых оказались данные о более 11 000 влюбленных пар, собранных в рамках 43 научных работ. Самостоятельно проанализировать такой набор данных ученым было не под силу, поэтому они поручили эту задачу компьютерному алгоритму «случайный лес».