МЫ НЕ ПЕРВАЯ И НЕ ПОСЛЕДНЯЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ НА ПЛАНЕТЕ ЗЕМЛЯ. ВСЕМИРНЫЙ ПОТОП МОЖЕТ ПОВТОРИТЬСЯ

Археологи находят много сооружений и артефактов, происхождение которых объяснить никто не может.

Это и пирамиды, которые построены по неизвестным современным ученым технологиям. Надписи и рисунки на скалах, которые изображают современные научные достижения, и даже те о которых мы еще не знаем.

О том, что Земля имела другой вид, говорит многое. Города, которые находятся глубоко в море. Реликтовые останки китов, найденные в пустыне Сахара.