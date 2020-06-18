МЫ НЕ ПЕРВАЯ И НЕ ПОСЛЕДНЯЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ НА ПЛАНЕТЕ ЗЕМЛЯ. ВСЕМИРНЫЙ ПОТОП МОЖЕТ ПОВТОРИТЬСЯ

Археологи находят много сооружений и артефактов, происхождение которых объяснить никто не может.
Это и пирамиды, которые построены по неизвестным современным ученым технологиям. Надписи и рисунки на скалах, которые изображают современные научные достижения, и даже те о которых мы еще не знаем.
О том, что Земля имела другой вид, говорит многое. Города, которые находятся глубоко в море. Реликтовые останки китов, найденные в пустыне Сахара.
Города в Крыму, которые располагаются на самых вершинах гор. Кто и каким образом смог выдолбить в горе целый город с инфраструктурой, и какими это было сделано инструментами – ученые спорят до сих пор. Но, самое главное, зачем было строить город на самой вершине – значит, это не было вершиной.
Ученые обнаружили подземный океан, который больше всех наземных водоемов вместе взятых. Это океан находится под нашей Сибирью. В данный момент, он находится в спрессованном состоянии – что-то в виде капсул. Но, как только тектонические плиты начнут двигаться, он станет водой и выплеснется наружу, как и было когда-то.
Климатические катаклизмы усиливаются, магнитные полюса меняют свое положение, и человечество не в силах этому помешать.
Мы не знаем, сколько было цивилизаций до нас. Но, знаем, что мы не первые и не последние на этой планете. Мировой потоп уже был на планете, и скорей всего, повторится снова.