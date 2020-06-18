Хрустальные пирамиды неизвестного происхождения найдены в центре Бермудского треугольника

Хрустальные пирамиды неизвестного происхождения и предназначения лежат под водой на глубине двух тысяч метров в центре Бермудского треугольника. Их существование с использованием гидролокатора подтвердил в 2012 году доктор Верлаг Мейер, который считает, что дальнейшее изучение загадочных объектов поможет установить больше информации о таинственных исчезновениях кораблей и самолетов в этом районе.
Гигантскую структуру в районе Багамских островов обнаружил случайно в 60-х годах. Рэй Браун, доктор естественных наук. Находившийся в отпуске мужчина часто отправлялся с друзьями на подводное плавание.
Во время одной из таких подводных экспедиций он наткнулся на массивную структуру, поднимающуюся со дна океана. Объект имел форму пирамиды.
Доктору не хватало кислорода, поэтому он не стал внимательно изучать структуру, только в качестве доказательства ее существования взял с собой странный хрустальный шар диаметром 10 см. Никто не хотел верить в открытие Брауна.
Только несколько десятков лет спустя исследователь д-р Верлаг Мейер, с помощью сканирующего сонара для поиска и обнаружения объектов различных размеров в толще воды, подтвердил существование не одной, а двух хрустальных пирамид под водой в районе бермудского Треугольника.
Эта новость была недавно проверена независимыми дайвинг-командами из Франции и США.
Ученые обработали все собранные данные и установили, что обнаруженные под водой две пирамиды почти в три раза больше пирамиды Хеопса в Египте.
Интересно, что поверхность пирамид совершенно гладкая и чистая, выглядит как кристалл или лед. Детальное исследование позволило установить, что на вершине сооружения есть два больших отверстия, через которые с очень высокой скоростью проходит вода.
Несколько западных исследователей утверждают, что хрустальные пирамиды, возможно, были построены на континенте, но из-за разрушительного землетрясения, которое полностью изменило ландшафт, они оказались под водой.
Другие ученые утверждают, что несколько сотен лет назад воды района Бермудского треугольника составляли часть Атлантиды, а пирамиды, построенные на морском дне, могли быть для ее жителей хранилищем снабжения или мощными источниками энергии.
Хрустальные пирамиды неизвестного происхождения найдены в центре Бермудского треугольника
Являются ли подводные хрустальные пирамиды ответственными за таинственные исчезновения в районе Бермудского треугольника?
Уже давно известно, что кристалл обладает энергетическими свойствами и обладает природными пьезоэлектрическими свойствами.
Как уже упоминалось ранее, исследователям удалось установить, что на вершине сооружения есть два больших отверстия, через которые с очень высокой скоростью проходит вода.
Если эти погруженные в воду хрустальные пирамиды испускают огромную энергию через свои вершины, то это может создать смертельно опасные вихри и туманы на поверхности моря, которые „проглатывают” целые корабли вместе со своими экипажами.
Будущие экспедиции на эти таинственные пирамиды могут, наконец, помочь раскрыть правду и секреты удивительной древней технологии.
К сожалению, глубоководная археология очень дорогая и не финансируется охотно.
Тем более, когда речь идет о хрустальных пирамидах, а не о древних обломках, полных драгоценных сокровищ…