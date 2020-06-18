Хрустальные пирамиды неизвестного происхождения найдены в центре Бермудского треугольника

Хрустальные пирамиды неизвестного происхождения и предназначения лежат под водой на глубине двух тысяч метров в центре Бермудского треугольника. Их существование с использованием гидролокатора подтвердил в 2012 году доктор Верлаг Мейер, который считает, что дальнейшее изучение загадочных объектов поможет установить больше информации о таинственных исчезновениях кораблей и самолетов в этом районе.

Гигантскую структуру в районе Багамских островов обнаружил случайно в 60-х годах. Рэй Браун, доктор естественных наук. Находившийся в отпуске мужчина часто отправлялся с друзьями на подводное плавание.

Во время одной из таких подводных экспедиций он наткнулся на массивную структуру, поднимающуюся со дна океана. Объект имел форму пирамиды.