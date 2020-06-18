3 эффективных правила для преодоления сильного стресса

В жизни любого человека может случиться сильный стресс, пережить который бывает порой очень затруднительно. Но всегда стоит помочь себе справиться с затруднениями. К тому же это можно сделать самому и получить желаемый результат.



ТОП-3 правила преодоления стрессаОбратите внимание на ключевые правила, которые помогут справиться с сильным стрессом эффективно:



1. Позаботьтесь о вашем теле. Проследите за тем, чтобы в стрессовый период у вас было полноценное, разнообразное, сбалансированное питание. Это снабдит ваш организм энергией. Также стоит обеспечить себе здоровый, полноценный, продолжительный сон. Очень важно также времяпрепровождение на свежем воздухе и умеренная физическая активность.