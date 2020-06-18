Эти знаки Зодиака абсолютно разные, но их тянет друг к другу как магнитом

Может показаться, что у противоположностей нет ничего общего, но различия в некоторых случаях только укрепляют связь. Представляем 4 пары знаков Зодиака, которые доказывают – противоположности действительно притягиваются.

Весы являются прирожденными миротворцами, а Овны любят говорить другим прямо в лицо все, что думают о них. Поэтому, вступая в отношения с Весами, Овны начинают учиться думать, прежде чем сказать что-либо.

В то же время Весы восхищаются бесстрашием, которым обладают Овны.

При этом если Весы замечают, что Овен ведет себя по отношению к ним несправедливо, то сразу же говорят ему об этом или даже могут начать конфликт. Вот почему Овен считает Весов идеальным спутником жизни – ведь они оба не боятся отстаивать то, что считают правильным.

Овны учат Весы правильно расставлять приоритеты, особенно когда речь заходит о важных жизненных решениях.

Телец и Скорпион

Это, вероятно, самая сильная и темпераментная зодиакальная пара. Эти двое учат нас тому, что можно любить друг друга, жертвуя для этого все свои силы и энергию.

Хорошо известно, что каждый из этой пары обладает мощнейшей энергетикой, способностью видеть перспективу, смотреть в будущее. Люди, рожденные под знаком Тельца, умеют на 100% сосредотачиваться на всем, чем они занимаются. Им нравится, когда их окружает всего несколько верных друзей.

Скорпионы – это задиры, они смело отдаются каждому чувству и эмоции, которую испытывают.

Мощный водный знак и приземленный земной знак составляют вместе просто отличную команду. Конфиденциальность их жизни является для них самым важным приоритетом.

В целом из них получается прекрасная пара двух руководителей. Они наслаждаются своей семейной жизнью, строят карьеру, демонстрируют чудеса трудолюбия, но больше всего в жизни они любят друг друга.

Козерог и Рак

Из этих двоих всегда получается трудолюбивый и могущественный дуэт. Козероги в большинстве своем – трудоголики, в то время как люди, рожденные под созвездием Рака, люди сверхэмоциональные. Это сочетание Земли и Воды оказывается весьма продуктивным, потому Раки с удовольствием делегируют лидерские полномочия своему партнеру.

Оба знака ценят такие качества как практичность, трудолюбие и любят заниматься в жизни самыми простыми вещами. Эти два трудолюбивых знака составляют самую симпатичную зодиакальную пару.

Раки видят в Козерогах своих защитников, мотиваторов и просто отличных друзей, которые всегда будут их поддерживать.

Козероги восхищаются эмоциональной открытостью людей, появившихся на свет под созвездием Рака, и тем, что они позволяют делиться с собой самыми искренними и глубокими чувствами.

Рыбы и Дева

Рыбы являются самым эмоциональным знаком Зодиака, а вот Девы, наоборот, отличаются своей сдержанностью, по крайней мере, внешне они производят такое впечатление. Поэтому Девы в отношениях с Рыбами учатся безбоязненно проявлять те эмоции, которые им иногда хочется подавить.

Рыбы помогают Девам обрести эмоциональную стабильность. Они способны без проблем общаться даже на самые щепетильные темы – особенно с действительно близкими для себя людьми.

Девы помогают Рыбам реализовывать свои желания.

Девы живут по плану и всегда ориентированы на какую-либо цель, в то время как Рыбы нерешительны и предпочитают плыть по течению.

Эти двое составляют отличную пару, так как такой союз позволяет им объединить свои самые сильные стороны.

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