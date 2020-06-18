АСТРОЛОГИ: 2020 ГОД — ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ

В связи с пандемией коронавируса, мир переживает не лучшие времена. Однако астрологи утверждают, что кризисы во всех сферах можно было предугадать.

Специалист по звездам Дарья Ивашина и практик «Ба Цзы» Елена Абдулина узнали, что происходит на планете и какие рекомендации нужно соблюдать, — сообщает издание «Progorod».

«В 2020 году соединились две самые мрачные и безжалостные планеты, Плутон и Сатурн. Они символизируют очень тяжёлые испытания, будет проверка на прочность».

Как говорит Дарья Ивашина, основные фазы этого цикла сопровождались кризисами, в это время даже начинались войны.

Кроме того — первый в двадцатом веке цикл Сатурна-Нептуна начался в 1917 году и закончился в 1952-1953 годах: от начала революции и до смерти Сталина. А второй цикл этих планет закончился в 1989 году. Вскоре распался СССР. История нашей страны тесно связано с циклом Сатурна-Нептуна.

«COVID — 19» является инструментом Плутона и обладает выраженными свойствами — вирус вызывает широко распространенный страх опасности, является глобальным и невидимым, утверждают астрологи.

Также трансформации методами Плутона и Сатурна помогут менять приоритеты и улучшить жизнь в тысячу раз. Согласно расшифровке древнего астролога Нострадамуса, предпочтение будет отдано не материальным ценностям, а духовным, включая любовь, дружбу и здоровье.

Задача Плутона, который попал «в руки Сатурна», состоит в освобождении от всего старого. Плутон — это глубокое очищение на индивидуальном уровне,болезненное, но необходимое.

В декабре 2020 года планеты разойдутся. А пока на нас будут снова и снова обрушиваться новые события.

Поэтому, по мнению астрологов, необходимо заниматься моральным развитием, умственным и физическим, откладывать финансы . Можно инвестировать в бизнес или продвигать то, что уже доступно. Важно искать новые решения проблем с использованием новых технологий.

По мнению Елены Абдулиной, в год Металлической крысы нужно заниматься вопросами финансов.

Именно в такие непростые моменты инвестиции могут принести прибыль. Чтобы сохранить финансовые сбережения, крупные покупки лучше отложить до лучших времен.

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