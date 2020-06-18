Чем пахнет смерть: проблема криминалистов

Если бы ответ на этот вопрос был известен, ищейки легко находили бы тела погибших по запаху. Но пока ученым не известен универсальный набор запахов, общий для каждого человеческого тела после смерти, и это — большая проблема для криминалистов и спасателей.

Поиск специфического «запах смерти» не относится к числу невыполнимых. Главное известно: запахи, которые испускает тело после смерти, специфичны для каждого вида живых существ. Известно, например, что на начальных этапах разложения человеческое тело начинает выделять путресцин и кадаверин, более известный как трупный яд. Однако датчики не всегда обнаруживают это вещества рядом с телом.

Другие вещества сопровождают человеческий труп практически в любых обстоятельствах: это толуол и P-ксилен. Первый сообщает смерти едва уловимый запах растворителя краски. Второй пахнет сладковато; он наиболее узнаваем и чаще всего вызывает у людей неприятные ощущения. Часто в воздухе рядом с покойным обнаруживаются молекулы еще одного вещества — диэтил сульфида, неприятный аромат которого напоминает запах чеснока.