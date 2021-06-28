Мужчина пережил 20-минутную клиническую смерть и рассказал об увиденном

Многие, кто пережил клиническую смерть, рассказывали о туннелях и полетах над Землей, но один человек заявил, что его там встретил Бог, который показал ему в деталях прожитую жизнь и отправил обратно на Землю.

Скотту Драммонду было 28 лет, когда он вывихнул большой палец в серьезной лыжной аварии. Во время несложной операции по восстановлению пальца медсестра допустила ошибку, и мужчина скончался.

Позднее, рассказывая о произошедшем, мужчина вспомнил тот момент, как медсестра выбежала из операционной с криком: «Я его убила!»