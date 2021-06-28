Трудоголизм — это диагноз. Как лечить зависимость от работы?

Часто в понятие «трудоголик» вкладывают положительный смысл: незаменимый работник, радеет за своё дело. Это лишь на первый взгляд. На самом деле трудоголизм — это личностное расстройство («навязчивое или неконтролируемое желание работать»), зачастую приводящее к эмоциональному истощению, депрессиям и даже нарушениям физического здоровья. Так где же грань между любовью к работе и зависимостью от неё?
Американская психологическая ассоциация определяет трудоголизм как сочетание трёх основных симптомов:
- внутреннее чувство «принуждения» к работе;
- постоянные мысли о работе во внерабочее время;
- работа сверх установленной или ожидаемой нормы в ущерб другим сферам жизни.
Трудоголик не просто любит свою профессию: он в прямом смысле одержим ею, забрасывает такие сферы, как собственное здоровье, жизнь своих близких, отдых и развлечения.
По оценке американского исследователя Марка Гриффитса, трудоголизму подвержены от 10% до 25% работающего населения США. В европейских странах цифры несколько меньше: 7,3–8,3%.
В России, по приблизительным подсчётам томских исследователей, высокий уровень трудоголизма выражен у 12,5% работающих граждан. Таким образом, примерно каждый десятый трудящийся страдает настоящей зависимостью от работы!
Отчего же так происходит?
- Работа как бегство от реальности.
Все мы время от времени применяем эту стратегию: когда проблема не решается, самое простое — поставить её на паузу, занявшись другими делами. И у людей с разными формами зависимости эта «пауза» затягивается на долгие годы, проблемы так и остаются неразрешёнными, постепенно разрушая жизнь.
- Женский трудоголизм — побег от «двойной нагрузки».
С одной стороны, зависимость от работы у мужчин встречается чаще, чем у женщин. С другой, у части у женщин, помимо прочего, формируется специфическая мотивация: возможность сбежать из «кухонного рабства», почувствовать свою значимость как специалистки и личности.
- Переработки вредны для личной жизни.
Почему психологи рассматривают трудоголизм как серьёзную проблему? Учёные настаивают, что «уход в работу» влечёт за собой негативные последствия как в краткосрочной, так и в долговременной перспективе. Этот тип зависимости отрицательно сказывается на семейных отношениях и на самоощущении личности. Обостряется конфликт между работой и остальной жизнью, нарастает эмоциональное выгорание, ухудшается физическое и психическое здоровье.
Приблизительный портрет типичного трудоголика — сварливый, циничный, страдающий от болей и неврозов (до врачей дойти некогда — работа!) человек, постоянно ссорящийся со своими близкими и уверенно движущийся в сторону разрушения собственной семьи.
К тому же переработки не способствуют карьерному росту, а напротив, наблюдается общее снижение производительности труда. Трудоголизм способствует увеличению количества работы, но не её качества.
Подведём итог. Общая рекомендация всем — не убегать от жизненных и личностных трудностей, а решать их в работе с психологом. Тогда все сферы жизни: и семейная, и профессиональная, и здоровье придут в баланс и гармонию.