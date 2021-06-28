Трудоголизм — это диагноз. Как лечить зависимость от работы?

Часто в понятие «трудоголик» вкладывают положительный смысл: незаменимый работник, радеет за своё дело. Это лишь на первый взгляд. На самом деле трудоголизм — это личностное расстройство («навязчивое или неконтролируемое желание работать»), зачастую приводящее к эмоциональному истощению, депрессиям и даже нарушениям физического здоровья. Так где же грань между любовью к работе и зависимостью от неё?

Американская психологическая ассоциация определяет трудоголизм как сочетание трёх основных симптомов:

внутреннее чувство «принуждения» к работе;

постоянные мысли о работе во внерабочее время;

работа сверх установленной или ожидаемой нормы в ущерб другим сферам жизни.

Трудоголик не просто любит свою профессию: он в прямом смысле одержим ею, забрасывает такие сферы, как собственное здоровье, жизнь своих близких, отдых и развлечения.



По оценке американского исследователя Марка Гриффитса, трудоголизму подвержены от 10% до 25% работающего населения США. В европейских странах цифры несколько меньше: 7,3–8,3%.



В России, по приблизительным подсчётам томских исследователей, высокий уровень трудоголизма выражен у 12,5% работающих граждан. Таким образом, примерно каждый десятый трудящийся страдает настоящей зависимостью от работы!