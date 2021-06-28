Ученые обнаружили в камне «микрочип», которому 250 миллионов лет

Возле города Лабинск на реке Ходзь местный житель Виктор Морозов обнаружил странный камень, в котором просматривается непонятный замурованный предмет, подозрительно напоминающий микрочип.
Несмотря на то, что это событие произошло несколько лет назад, оно не теряет своей актуальности, так как у ученых однозначного ответа на эту загадку до сих пор не имеется.
После изучения данного артефакта геологами, стало известно, что древнему камню 500 миллионов лет, а самому «микрочипу» 250 миллионов лет.
Исследование камня проводили геологи из Южно-Российского государственного технического университета, которые уверены, что не ошиблись с датировкой. На всякий случай камень был передан для более тщательного изучения в ЦКП «Нанотехнологии».
Фото из открытых источников
Исследователи согласны с тем, что вросший в камень предмет очень похож на современный микрочип, однако некоторые специалисты сравнили его с перфокартой, которая применялась в компьютерах в 80-х годах прошлого столетия.
Некоторые ученые считают, что загадочный артефакт в камне является фрагментом морской лилии, которая 450 миллионов лет назад весьма удачно вписалась в породу и сохранилась в ней по сей день.
Другие исследователи высказывали более смелые гипотезы, например, что этот микрочип сохранился в камне еще со времен существования древних цивилизаций, которые технически более продвинуты. Некоторые исследователи считают, что это может быть технология, которая пока еще неизвестна современным ученым, отчего данный артефакт вызывает больше вопросов, чем ответов.