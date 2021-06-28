Ученые обнаружили в камне «микрочип», которому 250 миллионов лет

Возле города Лабинск на реке Ходзь местный житель Виктор Морозов обнаружил странный камень, в котором просматривается непонятный замурованный предмет, подозрительно напоминающий микрочип.

Несмотря на то, что это событие произошло несколько лет назад, оно не теряет своей актуальности, так как у ученых однозначного ответа на эту загадку до сих пор не имеется.

После изучения данного артефакта геологами, стало известно, что древнему камню 500 миллионов лет, а самому «микрочипу» 250 миллионов лет.