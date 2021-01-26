Молодой дьявол спрашивает старого:

— Как вы успели послать столько душ в ад?

Старый дьявол:

— Через страх!

Молодой:

— Молодец! И чего они боялись? Войны? Голода?

Старый:

— Нет… Болезнь!

Молодой:

— Они не болели? Разве они не умирали? Разве не было лекарства?

Старый:

— Заболели. Они умерли. Было лекарство.

Молодой:

— Я не понимаю.

Старый:

— Случайно решили, что единственное, что нужно хранить любой ценой — ЭТО ЖИЗНЬ!

Они перестали обниматься. Они перестали приветствовать друг друга! Они оставили все человеческие контакты. Они оставили всё, что делало человека человеком!

Они остались без денег. Они потеряли работу.

Но они предпочли бояться за свою жизнь, даже если у них не было хлеба, чтобы есть.

Они верили услышанному, читали газеты и слепо верили всему, что читают.

Они отказались от свободы.

Они больше никогда не выходили из дома. Они никуда не ходили. Больше никогда не навещали друзей и родных. Весь мир превратился в огромную тюрьму с осуждёнными — добровольцами.

Они всё приняли! Всё это, чтобы прожить еще один жалкий день.

Они не жили, они умирали каждый день!

Забрать их жалкую душу было слишком легко.



(Клайв Льюис из книги «Письма Баламута», книга написана в 1941 году)

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