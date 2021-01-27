4 вещи, которые жизненно необходимы вашему мозгу, хотя вы об этом не знаете

Позитивное мышление

Кто из нас не мечтает об успехе? В семье, в отношениях? Чтобы не просто мечтать, а реализовывать, добиваться и чувствовать удовлетворение? Так знайте: уверенность в себе и мотивация играют не просто большую роль в успехе, а можно сказать — определяющую. Когда вас ничего не вдохновляет, ничего не мотивирует — мозг сразу же «выдаёт» программу, что чем бы ни занимались, что бы ни задумали — ничего не имеет смысла и заранее обречено на провал.

Отсутствие мотивации — вот причина неудач абсолютно во всём.

Важно чувствовать, что при желании — вы можете всё. Вы контролируете любую ситуацию, а не она вас. Вы всему и в любом возрасте можете научиться, приобрести любые навыки, найти выход из самой тупиковой ситуации. Кстати, важно научить этому и детей, и подростков: они должны быть уверены, что всегда могут рассчитывать на поддержку взрослых — в них верят, и так будет всегда.