Еврейский гороскоп: вот кто самый еврейский знак зодиака!

Водолей

Таки тот ещё шлимазл, но нравится людям за необыкновенный цимес за этим йолдом наблюдать. Как тот Паниковский из Ильфа и Петрова, рвет подметки на ходу, Ося Бендер бы одобрил. Хотите забыть за спокойную жизнь? Выходите за Водолея, он мастер таскать домой что ни попадя: может, гуся принесет, может шиксу из соседнего подъезда. Главное, что это всё в виде эксперимента и с пользой для научного исследования. По-крайней мере Водолей именно так и говорит!

Рыбы

Если вы думаете, что Рыбы безобидные мечтательные идиёты, шоб да так нет. Этих легких на голову сказочников невозможно усмерить, даже если они будут крутить пейсы прямо у вас под носом. И дергать Рыбу с её выдуманного мира не только бесполезно, но таки и негуманно. Короче они не от мира сего!

Овен

Видели мы этого барана! Он не понимает слов! И если сказал, что на улице ночь то не отступит, даже если будет так светло как в морге . С ним дружат Рыбы, потому что в их мире, где они какают радугой, нужен один упертый баран, чтобы не совсем потерять кисельные берега.

Телец

Тю, вот тот добрый малый. Если вы не трогали его Маму, конечно. И семью. И семью друзей. И его старые вещи. Он же прямо мастер компромисса. Если его жена хочет в горы, а он на моря, то он тут же делает компромисс — они таки едут на море, но жене можно взять с собой лыжи.

Близнецы

С Близнецами сложно иметь дело: такие двуличные, что сразу и не поймёшь, по какой морде бить? Трындят так, что уши сворачиваются в трубочку. Знаете, что для Близнецов одиночество? Это когда телефон не звонит уже 15 минут.

Рак

Если я за кого-то плохо имел сказать, то забудьте. Это ж надо быть таким мнительным, что даже в зеркало смотреть с подозрением. Был как-то в гостях у меня один Рак, так попросил обработать хлоркой мыло. Брезгливый, как Мойша в одесском публичном доме, всё боится подцепить гадость. Поэтому на кухне у нашей Сарочки он просто сдохнет с голоду.

Лев

Глядя на Львов мне всегда хочется сказать: это что же надо такое кушать, чтобы выросло такое самомнение? Не иначе как кашу борзянку с офигевшего пшена. Корона Льва помещается не в каждый дверной проём. Хотя при такой пренебрежительности к ближним, нужно следить, чтобы корона не превратилась таки в рога.

Дева

Ойц, эти как моя невестка: аккуратные, хорошо убирают, готовят, вяжут… Ну гадюки гадюками! Эти могут смеяться по расписанию. Мужья их называют «ОКЗ» — «откуда-куда-зачем». Ведь муж даже спать должен с руками поверх одеяла, иначе у Дев случается нарушение их программы тотального контроля за окружающими.

Весы

Если в разговоре с вами кто-то начал фразу с «молодой человек», а закончил «старый пень», то скорее всего то Весы. Да, частенько они расстроены как у тёти Софи пианино. А что? Всё равно же они такие все утонченные, художественно подкованные, что обижаться нет на них никаких сил.

Стрелец

Если бы я тут вам травил майсы, я бы сказал коротко: «Стрелец тот ещё пурыц». Носится со своим мнением как с той писаной Торой. Но поди ж ты — липнут к нему бабы, будто он не Стрелец, а медом намазанный хозяин нефтяной вышки.

Скорпион

Знаете, почему у Скорпиона на причинном месте никогда не будет расти трава? А где вы видели траву на беговой дорожке? Этот швицер если не делает кобелиное, то думает за него, а если не делает какую-нибудь мадам, то делает кому-нибудь мозг. Так что легче уж дать, чем объяснить, почему нет.

КозерогСамый еврейский знак зодиака.В детстве, чтобы успокоить, ему трясли перед носом не погремушку, а копилку. Вы когда-нибудь видели, чтобы жену выбирали, потому что у неё отец высланный из страны олигарх, который может слать письма, только прикрепив их к денежному переводу из швейцарского банка? Так вот так выбирает себе жену Козерог. Наверное, поэтому и счастлив в семье, кто ж знает.

Источник