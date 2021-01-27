Ичиго Ичие: искусство создавать неповторимые моменты

Японская идиома Ичиго Ичие переводится как «каждый момент только один раз» или «встреча может случиться однажды, но изменить жизнь». Руки сами раскрываются объятиям, являющимся драгоценностью, заключенной в каждом моменте жизни. То, что отпускаем, мы, скорее всего, теряем навсегда.

В конце концов, жизнь эфемерна, и, как говорится, мы живем только один раз. Это то, о чем все мы, люди, знаем, но в конечном итоге забываем, когда нас поглощает рутина повседневной жизни.

Истоки этой фразы уходят корнями в чайную церемонию, подчеркивая, насколько важно сделать все возможное, чтобы гость получил максимально прекрасные впечатления от этого события. Ведь никто не может гарантировать, что будет еще одна точно такая же встреча.