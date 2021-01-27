Ичиго Ичие: искусство создавать неповторимые моменты

Японская идиома Ичиго Ичие переводится как «каждый момент только один раз» или «встреча может случиться однажды, но изменить жизнь». Руки сами раскрываются объятиям, являющимся драгоценностью, заключенной в каждом моменте жизни. То, что отпускаем, мы, скорее всего, теряем навсегда.
В конце концов, жизнь эфемерна, и, как говорится, мы живем только один раз. Это то, о чем все мы, люди, знаем, но в конечном итоге забываем, когда нас поглощает рутина повседневной жизни.
Истоки этой фразы уходят корнями в чайную церемонию, подчеркивая, насколько важно сделать все возможное, чтобы гость получил максимально прекрасные впечатления от этого события. Ведь никто не может гарантировать, что будет еще одна точно такая же встреча.
Практиковать Ичиго Ичие — это значит работать над осознанием того, как мы чувствуем мир.
Уделяйте должное внимание другим
Многие проблемы, с которыми мы сталкиваемся, происходят из-за недостатка внимания к другим людям. В нашем глобализированном мире мы можем общаться с тысячами, даже миллионами людей, но практически невозможно встретить человека, который действительно умеет слушать.
Если мы посмотрим на окружающих или даже на самих себя, то поймем, насколько трудно оставаться в настоящем. Наши мысли блуждают во всех направлениях, поэтому так трудно сосредоточиться на том, где мы сейчас находимся, что делаем и с кем общаемся в данный момент.
Ичиго Ичие — это призыв сосредоточить свое внимание на партнере, друзьях, членах семьи и коллегах. В мире, полном конфликтов, нам как никогда нужно перестать думать только о себе. Мы сможем спасти мир, практикуя совместное внимание и осознанность.
Будьте хорошим другом
Общество дружелюбно настроенных друг к другу людей также является одним из условий для Ичиго Ичие, так как токсичные личности способны испортить своим негативом любое хорошее начинание.
Окружите себя счастливыми, вдохновленными людьми, которые способны ценить и делиться красотой каждого мгновения и которые умеют слушать.
Даже оказавшись в одиночестве, убедитесь, что являетесь хорошей компанией для самого себя! При правильном настрое даже чашка чая в собственной компании может стать особенным впечатлением.
Спрячьте свой телефон
Ичиго Ичие зависит от нашей способности слушать, видеть, осязать, обонять и смаковать каждое мгновение; то есть заниматься только одним делом за раз и вкладывать в это свое сердце и душу, как будто это последнее, что мы собираемся испытать на Земле.
Чтобы это произошло, важно убрать телефон подальше. Момент — это ревнивый любовник, который требует, чтобы мы отдали ему все.
Каждое неповторимое мгновение — это маленький оазис счастья. И множество таких оазисов вместе образуют океан счастья.
Цените свое окружение
Японский принцип Моно-но аварэ (печальное очарование вещей) используется для выражения степени красоты и буквально переводится как «осознавать течение времени». Эта фраза имеет горько-сладкий вкус, потому что мы пытаемся осознать нечто эфемерное по своей природе. Но этот опыт нельзя назвать отрицательным; напротив, он позволяет почувствовать связь с истинной, непостоянной сущностью жизни, что является прямым путем к Ичиго Ичие.
Природа дарит нам прекрасные мгновения: золотые отблески заходящего солнца, красивый снегопад или тропинка, усыпанная яркими листьями… Эти моменты заслуживают нашего полного внимания. Они заряжают батареи нашей души.