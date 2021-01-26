99% БОЛЕЗНЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ РАК, МОЖНО БЫЛО БЫ ИЗБЕЖАТЬ, ЕСЛИ БЫ ВСЕ ЗНАЛИ ОБ ЭТОМ…

После того, как человек пережевывает пищу, а желудок переваривает ее, она попадает в кишечник, где и поглощаются питательные вещества и остаются только отходы.
В первой половине 20-го века хирург короля Англии Арбутнот Лейн выполнил более тысячи удалений толстой кишки. Он связывал все болезни с запорами и лечил своих пациентов, просто удаляя толстую кишку. Один мальчик исцелился от тяжелой формы артрита, одна женщина полностью вылечилась от зоба.
Эти и другие опыты убедили хирурга Лейна, что отравление кишечника, особенно толстой кишки, вызывают заболевания в других частях тела.
Второй врач и американский писатель Бернард Дженсен утверждал, что медицина учитывает только те токсины, которые попадают в организм, и не оценивает те, которые образуются в кишечнике и распространяются на весь организм.
Очищения кишечника является очень важной процедурой. Кишечник способствует усвоению питательных веществ, а главное – выводит токсины из организма.При нарушении функций кишечника паразиты и остатки пищи могут попасть в кровь и лимфу, вызывая разные проблемы со здоровьем: воспаление, инфекции, аллергию, угри, запоры, артрит, ревматизм, астму, проблемы с сердцем и дыханием, усталость, депрессия, отсутствие концентрации, агрессивность, панические атаки и так далее.
Основными причинами заболеваний являются следующие состояния:
1. Фекальные загрязнения
2. Дисбактериоз кишечника
3. Синдром раздраженного кишечника (СРК)
4. Глютен и целиакия
Давайте рассмотрим каждый по отдельности:
1. Фекальное загрязнение
Белая мука очень опасна для организма. Если варить муку с водой на слабом огне, то это поможет приготовить настолько крепкий клей, что можно починить им старую книгу.
С годами, продукты, которые содержат белую муку, оставляют слой на стенках кишечника, особенно в толстой кишке. С каждым днем этот клей накапливается все больше и больше, и приводит к запорам и неполному опорожнению.
Кроме того, сидячий образ жизни, загрязнение окружающей среды, лекарства, рафинированные продукты, сахар, химические добавки, стресс и нехватка витаминов, минералов и других питательных веществ также влияют на накопление шлаков в кишечнике. Это влияет на бактериальную флору и замедляет обмен веществ.
2. Дисбактериоз кишечника
При дисбалансе кишечных бактерий появляется множество проблем со здоровьем. Чрезмерное потребление сахара и белков, неправильное сочетание продуктов, а также слабительные и антибиотики вызывают дисбактериоз кишечника.
3. Синдром раздраженного кишечника (СРК)
Синдром раздраженного кишечника характеризуется такими хроническими симптомами, как повышенное газообразование (метеоризм), вздутие живота, запоры, диарея (понос), боли и колики в нижней части живота.
СРК могут вызвать грибки, паразиты и патогенные бактерии, а также тревога или стресс. СРК приводит к разным хроническим заболеваниям и даже к раку.
4. Глютен и целиакия
Глютен — это белок, который, к сожалению, с каждым днем все больше присутствует в нашей пище.Его обычно используют, чтобы сделать массы более мягкими и эластичными.
Очень часто аллергия на глютен вызывает серьезные заболевания, включая целиакию. При целиакии иммунная система создает антитела против глютена и может уничтожить кишечные ворсинки и даже привести к смерти.
Но что мы можем сделать?
Необходимо время от времени выполнять детоксикацию кишечника. Если у вас угри, прыщи и воспаление на коже, то нужно очистить кишечник.
Вы должны употреблять здоровые продукты и вести активный образ жизни.
Эта диета может помочь восстановить флору кишечника:
ЗАВТРАК
Свежие фрукты. Добавляйте в соусы немного инжира или чернослива. Пейте много воды. Употребляйте натуральный кефир, йогурт и творог. Избегайте продуктов, которые содержат муку и сахар.
ОБЕД
Ешьте зерновые без клейковины, такие как рис или киноа; зелень и сырые овощи по желанию; чередовать с курицей и рыбой.
УЖИН
Рис или киноа, зелень, сладкий картофель.
Чередовать: курица, рыба, яйца, сыр козий, йогурт или творог.
Лучше избегать красного мяса.
Употребляйте спелые и органические фрукты, но всегда задолго до или после основных приемов пищи.
Солнце (витамин D) также полезно для кишечника. Исключите сахар/конфеты, кофе с молоком, коровье молоко, красное мясо, газированные напитки, консервированные фруктовые соки и белый хлеб.