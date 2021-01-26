99% БОЛЕЗНЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ РАК, МОЖНО БЫЛО БЫ ИЗБЕЖАТЬ, ЕСЛИ БЫ ВСЕ ЗНАЛИ ОБ ЭТОМ…

После того, как человек пережевывает пищу, а желудок переваривает ее, она попадает в кишечник, где и поглощаются питательные вещества и остаются только отходы.

В первой половине 20-го века хирург короля Англии Арбутнот Лейн выполнил более тысячи удалений толстой кишки. Он связывал все болезни с запорами и лечил своих пациентов, просто удаляя толстую кишку. Один мальчик исцелился от тяжелой формы артрита, одна женщина полностью вылечилась от зоба.

Эти и другие опыты убедили хирурга Лейна, что отравление кишечника, особенно толстой кишки, вызывают заболевания в других частях тела.