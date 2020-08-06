Люди массово видят сны про дождь из метеоритов

В современном мире, где СМИ управляются силами, которым эти СМИ с потрохами принадлежат, газетам и телевидению можно верить только при освещении широкой полосы рядовых и никому не интересных событий.

Так, если в газетах написано, что какой-то важный начальник прибыл в визитом в какой-то город – с вероятностью 90% все именно так и есть. Однако, в случае каких-то реально важных и глобальных вещей (дефолт, революция, удар астероида, ядерная война и так далее) никто и ничего заведомо в газетах не напишет. Поэтому в поисках важной информации надеяться можно только или на себя, например на свои сны, или на окружающих людей, которые тоже видят странные сны или получают информацию из каких-то иных источников.

Один приснившийся вам сон мало что говорит, но когда такие же сюжеты начинают видеть и другие люди – в этой ситуации можно думать, что сны предупреждают о некоем событии. И похоже, что этим событием постепенно вырисовывается дождь из метеоритов.

1 августа 2020 года житель Канады Serious McSeriouson делится с участниками форума отчетом о двух сновидениях, которые он последовательно увидел в ночь на 27 июля и в ночь на 1 августа.

СОН ПЕРВЫЙ: Мы с женой ехали на запад, по главному бульвару Торонто, недалеко от того места, где мы живем. Там обычно всегда очень большой трафик, поэтому мы не удивились, что вдруг автомобили остановились с обеих сторон движения.

Причина пробки была непонятна, но на встречной полосе, похоже, была авария – там виднелся перевернутый автомобиль. Так же в инцидент было вовлечено еще несколько транспортных средств.

Мы с женой уставились на аварию и стали обсуждать, что произошло, когда внезапно со всех сторон началось движение, потом грохот, скрежет – столкновения автомобилей нарастали, как снежный ком. А потом люди стали выскакивать из своих авто и сломя голову бежать. И тогда мы с женой тоже куда-то понеслись.

Направлением, куда мы бежали, стало большое двухэтажное здание. Там была выходящая на бульвар аварийная пожарная лестница и к ней, похоже, как раз все и ломились.

И когда мы поднялись на крышу – мир вдруг потемнел и стал каким-то зловещим: в небе, над низко нависшими темными облаками гремели постоянные взрыв и, судя по бликам света, это были метеориты. Метеориты были, похоже, относительно маленькие и на землю упал только один, создав породивший панику взрыв.

СОН ВТОРОЙ: Мы с женой снова куда-та мчимся, но на этот раз куда-то на Запад в сторону от Торонто. Всё вокруг как бы спокойно, но внезапно мы видим фургон “скорой помощи”, который слетает с трассы на встречной полосе шоссе, потом переворачивается и разбивается.

И вдруг вокруг начинается хаос с убегающими от чего-то людьми. Мы начинаем осматриваться по сторонам, пытаясь понять причину произошедшего. В поле зрения попадает озеро (Торонто находится как бы на островке, зажатым между трех Великих Озер – Онтарио, Эри и Гурон – Ред. TheBigTheOne), которое только что было спокойным и вдруг превратилось в стену воды.

Люди убегают от образовавшегося от метеорита цунами и мы пытаемся бежать вместе с ними. Вскоре нас подхватывает волна и куда-то несет вместе с другими людьми, автомобилями и горами мусора.

Если бы речь шла просто об одном сне одного отдельно взятого человека – это была бы ничего не значащая информация, не значащая ничего даже для этого человека, который видел сон. Но здесь два сна подряд на фоне ВОЛНЫ аналогичных сновидений.

Если толковать эти вещи с точки зрения психоанализа (то есть пришел к психотерапевту на прием человек и говорит, что так мол и так – вижу такие сны), то можно думать, что речь идет о каких-то проблемах, которых человек успешно избежит в первый раз и слегка попадет под раздачу в следующей волне, поскольку во сне он как бы не умирает и все там заканчивается благополучно.

Однако, когда такие сны люди видят массово, в частности многие наши читатели пишут приблизительно то же самое, вплоть до “дождя из железа” – здесь, скорее всего, речь идет о каком-то возмущении в глобальном психо-эмоциональном поле планеты. Там, где-то в астрале, метеориты уже падают, что люди и видят в снах.

Начнут ли эти метеориты падать в реале и если начнут, то когда – до часа Ч, то есть до момента, когда прилетит первый мы не узнаем, тем не менее, продолжаем следить за развитием событий.

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