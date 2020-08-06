Египетские пирамиды создали инопланетяне, написал Илон Маск, но потом передумал

Изобретатель, бизнесмен и основатель Tesla, SpaceX и еще нескольких компаний Илон Маск написал в Twitter, что египетские пирамиды построили инопланетяне.



В итоге он собрал огромное количество комментариев под своим постом. В частности, некоторые пользователи даже обвинил его в расизме. Ему ответили даже из правительства Египта с предложением приехать в Каир и самому убедиться так это или не так.

Впрочем, позже Маск почитал кое-какую литературу по теме и опубликовал ссылку на статью, где идет речь об исследовании останков строителей, а вот признаков присутствия инопланетной расы у пирамид не нашли.

Для Маска не в первой откалывать подобные номера в социальной сети. Некоторые из его твитов касались пандемии коронавируса и были раскритикованы многими врачами и учеными.