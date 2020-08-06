5 знаков зодиака, нарушающих заповедь «не лги»

Все люди хоть раз в жизни, но обманывали. Иногда ложь бывает во благо, а порой это происходит из-за злых помыслов. Тем не менее, делать этого нельзя, ведь сам Бог говорил, что лгать крайне опасно и даже наказуемо. Но кто же полностью соблюдает все заповеди? Все равно найдется хоть одна ситуация, нарушающая закон Божий.

Одни знаки зодиака врут чаще, другие – реже , все дело во внутренней предрасположенности ко лжи.

Скорпионы

Скорпионы — это отъявленные лжецы. Но когда они лгут, то становится очень неприятно. Ложь Скорпионов обидна, она задевает за самое больное и чувствительное. Но почему же тогда Скорпионы считаются честными людьми? Да потому, что они просто-напросто сами признают свой обман через небольшой промежуток времени.