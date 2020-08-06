Астрология успеха: лучшая аффирмация по дате рождения

Аффирмации — коды подсознания, задача которых — запрограммировать сознание на успех. Астрологи назвали 12 лучших аффирмаций для каждого Знака Зодиака, которые способны изменить жизнь к лучшему, наполнив ее счастьем и изобилием.
Есть особенные слова и выражения, которые успокаивают ум, расслабляют тело, гармонизуют сознание и привлекают на помощь силы Вселенной. Каждый зодиакальный Знак уникален и неповторим, поэтому существуют 12 разных аффирмаций по дате рождения. Редакция сайта dailyhoro.ru советует записать этот код подсознания на видном месте и повторять его каждый день, как мантру, чтобы он работал и приближал вас к лучшей жизни.
Овен: «Принимаю то, что есть, отпускаю то, что было, верю в то, что будет». Жизнь не поддается контролю, порой все идет вразрез с нашими ожиданиями, но на все есть своя причина. Овнам важно об этом помнить, чтобы не губить свои таланты и сильные качества.
Телец: «На все воля Божья». Телец — духовный Знак, но даже он поддается искушениям и страстям. Чтобы иметь счастье и процветание в жизни, важно благодарить высшие силы за возможности и уроки, которые они нам посылают. Все не случайно.
Близнецы: «Я держу свое слово». У Близнецов сильно развит дар общения и управления людьми. Но пустые разговоры, невыполненные обещания и хвастливые речи ослабляют энергетику, приводят к душевной деградации.
Рак: «Я управляю своими эмоциями». Раки очень глубокие, эмоциональные и чувственные люди и иногда сворачивают с истинного пути под действием деструктивных эмоций. С помощью этой ключевой фразы вы научитесь управлять собой и найдете баланс эмоций и разума, а там и до успеха недалеко.
Лев: «Я готов(а) разделить с окружающими меня людьми богатство и любовь Вселенной». Львы — несколько эгоцентричные натуры, которые искренне верят, что все всегда про них и для них. Самое главное — приучить свое сознание к иному: все, что происходит с другими, имеет прямое отношение и к вам. Что вы транслируете в мир, то и получаете взамен.
Дева: «Я в гармонии и спокойствии». Девы очень часто гонятся за призрачным идеалом. Важно принять, что в этом мире не обязательно соответствовать каким-либо ожиданиям, включая свои собственные.
Весы: «Мой ум в ладах с моим сердцем». На одной чаще Весов — сомнения, на другой — уверенность в себе. Код подсознания поможет найти золотой баланс, привести себя к равновесию души и тела.
Скорпион: «Использую свою истинную природу во благо». Скорпиона характеризует его импульсивность, что очень часто становится причиной жизненных проблем. Внутреннюю силу нужно направлять на добрые дела и пускать ее в то, что приносит пользу окружающим.
Стрелец: «Я — хозяин своей судьбы. Я — хозяин своих мыслей. Я — хозяин своих слов». Стрелец — очень могущественный Знак, который часто забывает о своей силе. Нужно довериться Вселенной, не бороться с ней, а жить открыто и продолжать процесс познания.
Козерог: «Моя Вселенная безопасна и богата, а потому я всегда могу начать все сначала». Беспокойство и страхи не изменят результат, поэтому Козерогам очень важно понимать, что поражение в чем-то одном — это шанс в чем-то другом. Код удачи поможет чувствовать уверенность в себе. Остальное придет.
Водолей: «Мой ум открыт, открыто и сердце». Водолей — Знак свободы, который часто натыкается на тупики, критику, непонимание. Если вы Водолей, то ваше сердце должно быть крепким орешком. Но вы не должны закрывать его от других людей и оберегать от неудач. Закаляйте себя.
Рыбы: «Я наблюдаю, как каждый счастливый день вплетается в счастливую судьбу Вселенной». Рыбы очень мистичны, и порой в своих размышлениях уходят глубоко на дно страха и апатии. Важно научиться доверять судьбе и тому, что она готовит.
Читая аффирмации, представляйте себе то, к чему вы стремитесь, больше думайте об этом, пусть ваш образ обретет реальную основу. Так работает один из главных законов Вселенной: слова и мысли материальны. Они — словно краски, которыми мы рисуем на листе нашей жизни. Поэтому говорите и думайте с умом.