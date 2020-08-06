Астрология успеха: лучшая аффирмация по дате рождения

Аффирмации — коды подсознания, задача которых — запрограммировать сознание на успех. Астрологи назвали 12 лучших аффирмаций для каждого Знака Зодиака, которые способны изменить жизнь к лучшему, наполнив ее счастьем и изобилием.

Есть особенные слова и выражения, которые успокаивают ум, расслабляют тело, гармонизуют сознание и привлекают на помощь силы Вселенной. Каждый зодиакальный Знак уникален и неповторим, поэтому существуют 12 разных аффирмаций по дате рождения. Редакция сайта dailyhoro.ru советует записать этот код подсознания на видном месте и повторять его каждый день, как мантру, чтобы он работал и приближал вас к лучшей жизни.

Овен: «Принимаю то, что есть, отпускаю то, что было, верю в то, что будет». Жизнь не поддается контролю, порой все идет вразрез с нашими ожиданиями, но на все есть своя причина. Овнам важно об этом помнить, чтобы не губить свои таланты и сильные качества.