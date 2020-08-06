Опасные люди: как их распознать, если они кажутся «нормальными»

Крошечные осколки стекла причиняют больше всего боли, и их сложнее всего извлечь. С людьми так же — опаснее всего не явные тираны и самодуры, а те, кто поначалу кажутся нормальными и даже приветливыми. И лишь потом, зализывая раны, мы корим себя за то, что с самого начала не поняли, с кем имеем дело. Ведь таких людей часто можно распознать.

Странный взгляд. Не вполне адекватный ответ на чужую реплику. То, как мы себя чувствуем в компании такого человека. Все это могло бы подсказать нам, что что-то не так. Реальная опасность как айсберг: издалека она едва заметна, но в глубине скрыто нечто поистине ужасное.

Мы не видим волчьих зубов, пока волк не оскалится и не попробует нас укусить. Не видим, а могли бы. Вот несколько признаков, по которым можно распознать опасного человека — не маньяка-убийцу, конечно, но того, кто в состоянии разрушить или просто испортить вам жизнь.

1. Он изо всех сил поддерживает видимость нормальности

Такой человек крайне обеспокоен тем, как выглядит в ваших глазах, и пытается управлять впечатлением, которое на вас производит. Он во что бы то ни стало старается казаться умным, или компетентным, или смелым — и, если вы поставите эти качества под сомнение, вам же хуже.

Такой человек может выглядеть абсолютно нормальным — и вдруг взорваться из-за безобидной реплики знакомого, почувствовав в ней угрозу своей самости. Он не воспринимает информацию как нейтральную — она либо помогает поддерживать его образ, либо угрожает ему.

Наиболее острые проявления такого состояния называют нарциссизмом и мегаломанией, но в большинстве случаев все не так серьезно (а значит, сложнее распознается).

2. У него есть нерешенные проблемы

Вы наверняка слышали, что тот, кого ранили, часто ранит других. Если человеку причинили боль, от которой он так и не смог оправиться, он может стать очень и очень опасным. И проявится это в тот момент, когда вы заденете его за больное.

Возможно, у такого человека был отец, который вечно был им недоволен, за все критиковал и никогда не поддерживал, и он вырос неуверенным в себе и хронически недоволен тем, что у него получается.

И стоит вам напомнить ему, что он что-то обещал для вас сделать, как он буквально срывается с катушек. Или женщина, которая сама изменяла предыдущему партнеру, устраивает скандалы партнеру нынешнему, заподозрив его в измене. В большинстве же случаев такой человек может казаться вполне адекватным.

3. Он притягивает драмы

Он вечно ссорится с друзьями, семья его «не понимает и не принимает», ему «приходится» то и дело разрывать отношения с людьми. Если происходит что-то одно из этого списка, это не страшно, но вот если все и сразу… Разберитесь внимательно в причинах любого скандала — и вы увидите, что он его виновник! Такой человек — словно мина замедленного действия: когда он рванет — лишь вопрос времени.

4. Он жалуется и скандалит во всеуслышание

Публичное противостояние для такого человека — способ продемонстрировать свою «силу», отсутствие страха «заявить о проблеме». Но на самом деле он боится, да еще как. Боится рассказать о том, что его действительно беспокоит. Боится обнажить свою уязвимость. Боится не получить того, чего хочет. Боится, что вы в нем разочаруетесь. Этот страх заставляет его разыгрывать настоящую драму, которая застает вас врасплох.

«Хвалить публично, критиковать наедине» — это не про него. Ему проще нападать при всех, потому что конфронтация один на один предполагает диалог, попытки понять другого, компромиссы, уступки, а то и вовсе признание собственной неправоты — все то, к чему он не готов. И всеми силами старается этого избежать — лишь бы не сталкиваться с собой настоящим. Опасные люди не разговаривают — они действуют. У них просто не хватает духа посмотреть собеседнику в глаза.

5. Он привык предавать и оправдывать свои поступки

У него хорошие учителя — вся мировая культура изобилует примерами предательств: от Яго и Клавдия у Шекспира до Шрама из «Короля-льва» и Питера Петтигрю из «Гарри Поттера». Правда, не все предают настолько очевидно, как герои шекспировских пьес, зато виртуозно оправдывают свои поступки.

Например, мужчина может встречаться с девушкой, заявляя, что разведен, хотя официально еще не разошелся с бывшей женой. Если обман вскроется, он может объяснять свое поведение тем, что боялся потерять новую спутницу. Но, согласитесь, обман есть обман. И если вы себя уважаете, не стоит связывать себя с такими людьми никакими узами — ни любовными, ни дружескими.

6. Он отказывается брать на себя ответственность

За свои действия. За то, как эти действия сказываются на окружающих. И исправить такого человека невозможно: любые ошибки — это всегда чья-то вина, но не его. Пробегитесь по сети ваших знакомств — есть ли вокруг вас люди, которые не берут на себя ответственность за свои действия? Если да, держитесь от них подальше: вполне вероятно, они весьма опасны, просто вам повезло пока этого не узнать.

7. Он заставляет вас сомневаться в реальности

Одна из самых неприятных способностей опасных людей — заставлять «жертву» сомневаться в собственной адекватности (это называется газлайтингом). Они уверяют вас, что ничего не случилось, хотя на самом деле произошло что-то неприятное или опасное для вас, и наоборот.

Они не держат слово и уверяют, что ничего вам не обещали. Заставляют поверить, что вы что-то путаете или чего-то не помните. И, что хуже всего, в результате вы перестаете доверять себе.

Можно ли считать опасным только того человека, у которого наблюдаются все семь черт? Вовсе нет: одной-двух достаточно, чтобы насторожиться. Предупреждены — значит, контролируете ситуацию, а потому меньше шансов, что агрессор перейдет в нападение.

Почему это важно? Потому что жизнь слишком коротка, чтобы проводить ее с токсичными людьми. Не стоит тратить свою энергию на людей, которые просто не заслуживают таких инвестиций. Проводите время с теми, кто ценит вас и кому вы действительно можете доверять.

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