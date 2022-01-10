Людей захлестнули сны о вторжении орд злых инопланетян. В преддверии Нового Года, как и всегда это обычно бывает, резко участилось наблюдение НЛО и прочих загадочных явлений в атмосфере, для которых в языках людей даже нет слов. Явление это как бы условно-нормальное, поскольку так было всегда – на границе между годами, по понедельникам и в моменты всяких глобальных событий зеленые человечки активничали всегда.Однако, в этом году эта их активность во-первых, сопровождается чудесами с пандемией, во-вторых- вместе с зелеными человечками на Новый Год как-то активировались аэропланы, распыляющие над городами разные чудо-лекарства, а в третьих – людей захлестнула просто волна снов и видений про высадку инопланетян. Так, только на известный ресурс 444prophecynews.com только за первую неделю года было прислано порядка десяти сообщений на этот счет. Приводим выдержки из самых интересных. ДЖЕЙМИСОН КАРСОН: Я хочу поделиться с вами сном об инопланетном вторжении, который был мне показан минувшей ночью и в котором было что-то библейское. Во сне в дом прибежала жена и сказала, что из-за прибытия НЛО на улицах просто какое-то столпотворение. Мы немедленно заперли все окна и двери, наблюдая за происходящим. Часть людей, как и мы заперлись дома, часть побежала спасаться в церкви, но большинство побежало встречать инопланетян. Силой Бога инопланетяне были изгнаны, но люди, которые их встречали пропали. Жена сказала мне, что они были забраны пришельцами чтобы быть съеденными. ДАНИЭЛЬ МАСИКА: Я видел в космосе группу НЛО, прибывающих на Землю. Они приземлились в какой-то пустыне, где не было люде – их встречала только группа высокопоставленных мужчин и женщин в странной церемониальной одежде, оказывая пришельцам какое-то религиозное поклонение. Там была заключена сделка, согласно которой люди стали отдавать своих женщин инопланетянам, чтобы те создали на Земле какую-то новую расу людей. И это очень не понравилось Богу.ДАЙАНА НОЛАН: Несколько лет назад мне приснилось вторжение инопланетян. Я парил над городом, и все огни в городе были выключены. Единственный свет исходил от кораблей, которые светили огнями на улицах и следовали за людьми. Эти люди спасались бегством, а летающие существа преследовали их. Я знал, что если свет найдет их, то люди будут похищены.Некоторое время спустя мне приснился еще один сон, в котором я видел ту же сцену, но как бы изнутри. Я бежал по ступенькам в небоскребе, поскольку лифты не работали и электричество было отключено, а я искал место, где можно спрятаться. Снаружи мигали инопланетные огни и были слышны звуки войны. Я слышал, как демонические существа обыскивают здание, а люди кричат, когда их убивают. И вот, прошло несколько лет и моей дочери, которой сейчас исполнилось 14 лет, приснился точно такой же сон. Она все наблюдала как я в перовом сне – откуда-то снаружи. Весь ландшафт был выжжен, здания были черными от дыма и полны дыр, деревья и трава тоже почернели, а черные треугольные корабли летали вокруг, сбрасывая какие-то штуки, которые дочь назвала маячками. Оставшиеся люди бегали в панике с криками, многие просто сошли с ума. EWM: Прошлой ночью мне приснилось, что я спускаюсь с горы. У подножия этой горы я увидел несколько зеленоватых летающих тарелок с красными краями. Я бросил несколько камней в НЛО и попал в один из кораблей. Затем сцена изменилась. Я был в городском районе ночью. Я видел, как этих уродливых, отвратительных, большеносых гуманоидов привозили и собирали каком-то здании. Один из них попытался схватить меня, но я успел вовремя уйти. Там была женщина, похожая на человека, которая организовывала сборку и транспортировку этих существ в какое-то другое место под покровом ночи. Она была похожа на государственного чиновника. Она пыталась объяснить мне, кто эти существа. Она сказала, что это «жители внутренней Земли». Как видно из этих примеров, единой картины вторжения в видениях нет – каждому было показано все по разному. Возможно, это связано с тем, что видения были в определенной степени аллегорическими, однако так же возможно, что просто люди видели разных инопланетян.Например в Казахстан сейчас вошли так называемые “миротворцы” , которые прибыли из разных стран и выглядят по разному: у одних большие глаза, у других большие носы, ведут себя они тоже по разному. Точно так же может быть и с зелеными человечками, которые поделят Землю на зоны оккупации. Поэтому где-то людей будут похищать, где-то делать из них консервы, где-то зачищать – в зависимости от целей той или иной группы гостей. Но что все эти видения объединяет – это их одновременность, да еще и выпавшая на новогодние праздники, когда сны традиционно вещие. Поэтому какое-то инопланетное вторжение может действительно произойти довольно скоро, так что следим за развитием событий. Источник