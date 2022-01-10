Ясновидящий Кшиштоф Яцковский обещает очень страшные вещи На протяжении более чем двух недель, то есть где-то с началом католического Рождества, пан Кшиштоф Яцковский, любимый ясновидящий поляков, не сильно часто выходил в эфир и вместе со всеми поляками отдыхал, поскольку Польша – страна католическая. И вот, 8 января 2022-го года, когда празднование Рождества сместилось на восток, пан Кшиштоф вышел в мир с новым роликом, в котором сообщил следующее: 2022 год будет прорывным, он окажет огромное влияние на мир, но прорыв этот будет в плохом направлении. В мире будет много тревожных ситуаций – продолжение чумы, кризис ресурсов, рост цен и так далее. ООН начнет работать со страшной силой, но её влияние на ситуацию будет нулевое. Свободы, которые у нас были до 2020-го года можно поставить на полку с книгами по истории. Еще нам в этом году грозит ограничение доступа к интернету. Начнется все шокирующим образом, когда интернет вдруг пропадет сразу везде, но на относительно небольшое время. Потом интернет как бы вернется, но будет каким-то другим – чем-то особенным, желанным, но не всегда даваемым. В своих прошлых видениях я говорил о двух странах, в которых может разгореться или некий конфликт или какая-то революция. И хотя все будут думать, что все это какое-то локальное и не сильно значительное, потом вдруг окажется, что всё очень серьезно. И это станет причиной огромного возмущения в мире. Я не говорил, что это будет Казахстан и не говорю про него сейчас. Напомню только, что в этом районе есть и другие страны – Туркмения, Узбекистан и Таджикистан. Еще там рядом Иран и Афганистан, который был заброшен войсками НАТО, оставившими талибам горы оружия. Сейчас СМИ будут барабанить про Казахстан на все лады, а тем временем или в скором времени может произойти настоящий удар в совсем другую точку мира – и тогда все может вспыхнуть. Сейчас Россия по просьбе местного вождя ввела в Казахстан войска, что все трактуют как эпическую победу. Но у меня складывается впечатление, что Москва делает явно неправильные шаги, поскольку чего-то очень боится и хочет что-то для себя выиграть перед тем, как в мире начнут происходить какие-то очень серьезные вещи. Когда речь заходит о военной угрозе, у меня складывается впечатление, что есть план, который берет свое начало не в Азии. То, что происходит сейчас в Азии я чувствую как встречный конфликт с целью вызвать нарушение этого некоего глобального плана. Тем не менее, этот глобальный план продолжает осуществляться. Мы этого не замечаем, поскольку нам его не показывают.В ближайшие пару месяцев серьезного конфликта в мире не будет, хотя я вижу группу авианосцев и очень много всяких других кораблей. По моим ощущениям это будет больше похоже на демонстрацию силы, чем на действие. Да, именно, там, в море, будет Великая демонстрация силы, но ничего не произойдет. Но вскоре после этого в другом уголке мира внезапно случится что-то очень, очень серьезное. Там будет какой-то остров, из которого родится что-то необыкновенное – родится то, чего будет бояться весь мир. Мне пишут сейчас в комментариях, что это, наверное, Тайвань. Нет, это будет маленький остров и определенно не Тайвань. Какие-то серьезные проблемы будут у Польши. Правящая партия откажется от управления и в стране на какое-то время возникнет как бы безвластие. По какой-то причине с Польши вдруг потребуют огромные суммы денег, которых у нас нет. Возможно это будет как-то связано с конфликтом внутри ЕС. Вижу демонстрации студентов, какие-то огромные протесты вокруг одного из университетов, который станет как бы их оплотом.И я продолжаю настаивать, что в конечном итоге Польша будет как-то разделена на три зоны. У меня складывается впечатление, что наша страна может оказаться в таком же беззащитном положении, как Украина в 2014-м году. Произойдет какое-то разделение страны, но без ответных военных действий.Теперь по поводу чумы. Сейчас у нас, в Польше во всяком случае, устойчивая нисходящая тенденция и ничего тревожного не происходит. Но нас ждет огромная новая волна. Волна будет глобальная и о ней будут говорить везде. Начнут происходить вещи, которые заставят нас трястись от страха.Где-то с апреля нас в стране ждут очень серьезные приготовления относительно вещей, которые касаются нашего здоровья. Они заставят каждого пересмотреть свое место в социальной и общественной жизни. Да, это произойдет в апреле. А потом и придет это волна чумы, которая будет состоять как бы из трех волн: внезапное увеличение вспышек, некоторое уменьшение, снова увеличение и так далее. И будет такая ситуация, что в какой-то момент правительство не подготовит денег, пособий, финансовых компенсаций для отраслей и ресурсов. У меня такое впечатление, что там речь пойдет даже не столько о финансах, сколько о комплектующих и сырье, большая часть чего станет вдруг недоступна. И с этого и начнется кризис. Источник