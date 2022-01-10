Дорогие сигары и фрак на заказ: как у Фрейда складывались отношения с деньгами

Все началось, как водится, с отца. Фрейд-старший ничего не производил, торговал шерстью, получая небольшой процент на сделке. Денег вечно не хватало, помогали сыновья от первого брака и брат Иосиф.



Приходилось прибедняться, чтоб не привлекать внимания к источникам доходов. В Венском магистрате он числился «неспособным платить налоги». После того как Иосиф попал под суд за подделку банкнот и отправился на каторгу, Зигмунд записал в дневнике: «Отец за одну ночь поседел».



Сам он любил подчеркивать бедность родительской семьи. Однако семья не голодала, прилично одевалась, летом выезжала «на дачу» в пригород Вены и в Швейцарию и часто посещала рестораны, куда из всех детей брали только Зиги. Он был особенным. На его образование отец денег не жалел.

В дальнейшем Зигмунд, невзирая на долги, никогда не отказывал себе в двух главных удовольствиях, покупая книги и дорогие сигары

Он всегда тяготел к научной деятельности, что требовало свободного от приема пациентов времени и сопровождалось отсутствием денег. Однако Фрейду везло с друзьями, учителями и покровителями. Первым был Йозеф Брейер, талантливый невролог с большой практикой, огромными гонорарами и достаточным временем для научной работы.

Он стал наставником Фрейда, принимал его у себя в доме, направлял к нему своих богатых клиенток, долгие годы оплачивал Фрейду его первую квартиру, не требуя возврата, и ссужал деньгами. Но через двадцать лет Фрейд обнаружил, что Брейер «стоит на пути его профессионального развития», и, к изумлению Брейера, без объяснений разорвал с ним все контакты.