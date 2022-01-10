Дорогие сигары и фрак на заказ: как у Фрейда складывались отношения с деньгами

Все началось, как водится, с отца. Фрейд-старший ничего не производил, торговал шерстью, получая небольшой процент на сделке. Денег вечно не хватало, помогали сыновья от первого брака и брат Иосиф.

Приходилось прибедняться, чтоб не привлекать внимания к источникам доходов. В Венском магистрате он числился «неспособным платить налоги». После того как Иосиф попал под суд за подделку банкнот и отправился на каторгу, Зигмунд записал в дневнике: «Отец за одну ночь поседел».

Сам он любил подчеркивать бедность родительской семьи. Однако семья не голодала, прилично одевалась, летом выезжала «на дачу» в пригород Вены и в Швейцарию и часто посещала рестораны, куда из всех детей брали только Зиги. Он был особенным. На его образование отец денег не жалел.

В дальнейшем Зигмунд, невзирая на долги, никогда не отказывал себе в двух главных удовольствиях, покупая книги и дорогие сигары

Он всегда тяготел к научной деятельности, что требовало свободного от приема пациентов времени и сопровождалось отсутствием денег. Однако Фрейду везло с друзьями, учителями и покровителями. Первым был Йозеф Брейер, талантливый невролог с большой практикой, огромными гонорарами и достаточным временем для научной работы.

Он стал наставником Фрейда, принимал его у себя в доме, направлял к нему своих богатых клиенток, долгие годы оплачивал Фрейду его первую квартиру, не требуя возврата, и ссужал деньгами. Но через двадцать лет Фрейд обнаружил, что Брейер «стоит на пути его профессионального развития», и, к изумлению Брейера, без объяснений разорвал с ним все контакты.

Фрейд и финансы

Привычка прибедняться соседствовала с желанием пускать пыль в глаза. Для участия в экзамене на соискание звания приват-доцента были необходимы фрак, цилиндр, белые перчатки. Их обычно брали в аренду. Но Фрейд заказал все у лучшего венского портного, несмотря на то, что был опутан долгами.

Фрейд полагал, что психоаналитик имеет право на солидные гонорары. Он замечает Карлу Абрахаму, что напрасно тот берет с пациентов слишком скромные суммы. Вместе с тем Фрейд всегда вел одного-двух бесплатных пациентов.

«Аналитик не обращает внимания на то, что деньги стоит рассматривать в первую очередь как средство к самосохранению и приобретению влияния, но он утверждает, что в оценке денег принимают участие могучие сексуальные факторы». Так позволение открыто проявлять «подавленную сексуальность» было увязано с разрешением тратить (как правило, деньги мужей или отцов клиенток). Может быть, такое разрешение давал себе и сам Фрейд.

Доходы росли, любивший античную историю Фрейд коллекционировал греческий антиквариат

Но шел 1938 год, и оставаться в Вене стало опасно. Дочь Фрейда Анну выпустили из гестапо только благодаря взятке американского дипломата Уайли. Посол США во Франции Уильям Буллит и принцесса Мари Бонапарт (пациентка и ученица) платят нацистам выкуп и помогают Фрейду выехать в Лондон, где он прожил год.

Его прах покоится в античной вазе с изображением Диониса, принимающего дары Менады. Символично. Вопреки традиции Фрейд не платил женщинам — опьяненные речами о сексуальном, они сами приносили мэтру деньги.

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