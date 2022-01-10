Дорогие сигары и фрак на заказ: как у Фрейда складывались отношения с деньгами

В дальнейшем Зигмунд, невзирая на долги, никогда не отказывал себе в двух главных удовольствиях, покупая книги и дорогие сигары
Он всегда тяготел к научной деятельности, что требовало свободного от приема пациентов времени и сопровождалось отсутствием денег. Однако Фрейду везло с друзьями, учителями и покровителями. Первым был Йозеф Брейер, талантливый невролог с большой практикой, огромными гонорарами и достаточным временем для научной работы.
Он стал наставником Фрейда, принимал его у себя в доме, направлял к нему своих богатых клиенток, долгие годы оплачивал Фрейду его первую квартиру, не требуя возврата, и ссужал деньгами. Но через двадцать лет Фрейд обнаружил, что Брейер «стоит на пути его профессионального развития», и, к изумлению Брейера, без объяснений разорвал с ним все контакты.
Привычка прибедняться соседствовала с желанием пускать пыль в глаза. Для участия в экзамене на соискание звания приват-доцента были необходимы фрак, цилиндр, белые перчатки. Их обычно брали в аренду. Но Фрейд заказал все у лучшего венского портного, несмотря на то, что был опутан долгами.
Фрейд полагал, что психоаналитик имеет право на солидные гонорары. Он замечает Карлу Абрахаму, что напрасно тот берет с пациентов слишком скромные суммы. Вместе с тем Фрейд всегда вел одного-двух бесплатных пациентов.
«Аналитик не обращает внимания на то, что деньги стоит рассматривать в первую очередь как средство к самосохранению и приобретению влияния, но он утверждает, что в оценке денег принимают участие могучие сексуальные факторы». Так позволение открыто проявлять «подавленную сексуальность» было увязано с разрешением тратить (как правило, деньги мужей или отцов клиенток). Может быть, такое разрешение давал себе и сам Фрейд.
Доходы росли, любивший античную историю Фрейд коллекционировал греческий антиквариат
Но шел 1938 год, и оставаться в Вене стало опасно. Дочь Фрейда Анну выпустили из гестапо только благодаря взятке американского дипломата Уайли. Посол США во Франции Уильям Буллит и принцесса Мари Бонапарт (пациентка и ученица) платят нацистам выкуп и помогают Фрейду выехать в Лондон, где он прожил год.
Его прах покоится в античной вазе с изображением Диониса, принимающего дары Менады. Символично. Вопреки традиции Фрейд не платил женщинам — опьяненные речами о сексуальном, они сами приносили мэтру деньги.