Почему одним достаётся всё, а другие должны это заслуживать?

Но вам надо как-то жить. И вы сделали вывод: мир несправедлив. Решили компенсировать нехватку признания деньгами. Но чё то и здесь как-то не айс, деньги то приходят, то уходят, качели — одним словом. Параллельно включается тело: либо набирается лишний вес, либо, кусок в горло не идёт, и у вас недобор веса.

Природа несправедлива, но точна. Каждый получает то, чего хочет и ждёт. Только не умом (сознанием), а внутренне (подсознательно).

Большинство состояний психики сопровождается изменением пищевого поведения. Вес тела часто компенсирует какую-то нехватку.

Если вас расспросить, к примеру, почему вам не достаётся от этого всеобщего изобилия и прочего-прочего, и предложить ответить на вопрос не один раз, а шестнадцать, то ваше подсознание даст все ответы. Первые несколько ответов будут сознательными, вы ответите как надо отвечать, а не так, как чувствуете на самом деле. Не для того, чтобы солгать или притвориться. А из чувства самосохранения. Не весело говорить то, что есть на самом деле, к тому же, вы сами думаете, что первые ответы и есть правда. Но ваше подсознание «считает» иначе, у него свой опыт и выводы.

Ваши ответы, по порядку: может мне надо ещё подучиться, у меня нет влиятельных знакомых и родственников, мне не везёт, я родилась не в той семье, я что-то делаю не так, я не высокая блондинка с параметрами, не формат, не..не…не… и начиииинаааается!

Сделаем обобщающий вывод из ваших ответов, применим синтез: вы только что сами сказали, что хуже других, тех, что побеждают. И вы подсознательно уже как-бы ждёте, что вас выставят с этого карнавала победителей и триумфаторов. А всё зеркально и точно в природе — чего ждёшь, то и получаешь.

Следующий вам вопрос: что делаете со всем этим «неформатом» и прочей «непригодностью» для победы и признания?

Ваш ответ: я с этим борюсь!

Смотрите, действие вызывает противодействие, ну, по закону физики. Если вы смотрите в бездну, то бездна смотрит на вас. Если вы боритесь, то и с вами борются. Если вы себя ненавидите, то и вас ненавидят. И нет здесь никакой сложной психологической конструкции с терминами, хотя можно было бы и мозговыносом это сформулировать и обосновать.А зачем?! Проще пареной репы ситуация.

Скажу здесь, что никто ни в чём не виноват, это не сегодня у вас появилось, а ещё тогда, когда вы были то «хорошая», то «плохая», когда слушались и всё делали, и когда не слушались и не делали. Другими словами, когда отстаивали свои границы, как психологические, так и физические.

Но с вами не могли справиться, и чтобы как-то урезонить, воспитывали через кнут и пряник. Опять же, не от злости, а от бессилия, чтобы родительский авторитет сохранить и стакана воды в старости не лишиться. А договариваться с вами и уважать ребёнка — это дичь какая-то. Потому что с ними тоже не договаривались, неоткуда этот опыт взять.

Что со всем этим делать? Приходите на личную терапию, чтобы не по верхам отрабатывать стимул-реакцию на ситуацию, а потом снова в неё попадать, а глубинно осознать и проработать, как причины, так и следствия.

Пока вы еще не пришли, и не занялись проработкой восприятия себя и мира, можно кое-что сделать.

Для начала, возьмите зеркало и посмотрите на себя. Это жёсткая практика, и она работает. Признайте всё то, что вы там увидите. Да! Вы не натуральная блондинка (слово блондинка здесь нарицательное) с бюстом четвёртого размера, не дочь олигарха, не внучка президента нефтяной компании, не асс выигрывания в лотерею, не полиглот в изучении иностранных языков и не..не…не.

Ну и что? Главное не в том, чтобы подгонять себя под рамки и стандарты, а гнуть свою линию и идти к цели, как есть. Прочитайте биографии многих людей, которые например, стали актёрами, но у них были физические особенности: З. Гердт, Д. Девито и так далее.

Осознайте, что вы себя сами ненавидите и боритесь. Прекратите бороться и ненавидеть. Для этого признайте то, что уже есть. И как это можно выгодно подать. Найти ресурсы и плюсы. Вот ваши родители, к примеру, ведь не идеальны. Но вы их любите, может в глубине души, но любите.

Никто не идеален. Любят не за идеальность, а за характер. Мужчина любит, хочет и выбирает женщину за характер, и если она личность. Что вовсе не означает, не следить за собой и выглядеть как трактор. Под словом «характер» подразумевается не покладистая курица. Нет!

Чувства нельзя ни заслужить, ни заработать.

Когда у вас ничего не выходит в заслуживании любви и признания, вам кажется, что деньги компенсируют недостачу. Но. Деньги от вас ускользают, как бешенные. Потому что на ненависть и компенсацию приходит то же самое. И страдает тело — либо лишний вес, либо недостаток веса. Скажу больше, тело берёт удар на себя. Чтобы вы хоть так занялись собой, обратили на себя внимание, услышали и увидели себя, начали с себя. И вся эта ситуация с вами происходит именно с этой единственной целью — для себя.

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