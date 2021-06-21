Кто такие высокочувствительные люди

Psychologies: Кого можно назвать высокочувствительным человеком?

Джо Каприотти, коуч, специалист по работе с высокочувствительными людьми: По данным исследований Элейн Эйрон, психолога, автора книги «Сверхчувствительная натура. Как преуспеть в безумном мире», около 15–20% из нас (мужчин и женщин примерно поровну) с рождения обладают тонко настроенной, особо чувствительной центральной нервной системой. Отличают нас не только эмоциональные реакции, такие как повышенная способность к сопереживанию, но и многие физиологические особенности.

В медицине есть такой диагноз, как повышенная чувствительность?

Д. К.: Научное название этого явления — повышенная сенсорная чувствительность, она является врожденной и обусловлена генетически, но это не медицинский диагноз. Высокочувствительную нервную систему можно сравнить с любой другой особенностью человека (например, голубые глаза или светлые волосы). Эти особенности никак не зависят от нашей воли и влияния окружающей среды.

Как понять, являетесь ли вы высокочувствительным человеком?

Д. К.: Вы чувствительны к громким звукам, яркому свету, резким запахам? Склонны максимально тщательно обдумывать новую информацию, прежде чем отвечать? Переживаете эмоции очень глубоко? Есть ли у вас повышенная чувствительность к алкоголю, кофеину, лекарственным препаратам, боли, голоду? Если вы ответили на эти вопросы утвердительно, велика вероятность того, что вас можно отнести к этой категории людей. Если не уверены, можно пройти специальный тест.

Сколько таких людей в мире? Насколько распространена повышенная чувствительность?

Д. К.: По приблизительным оценкам, в мире насчитывается около 1,3 млрд сверхчувствительных людей, но, скорее всего, большинство из них об этом не знает. Почти у каждого из нас есть родственник, друг или коллега, отличающийся повышенной чувствительностью.

Допустим, я узнал, что отношусь к этой категории. Не знаю, что и думать!

Д. К.: Это значит, что вы — необычный человек, родившийся с такой особенностью! Считается, что повышенная чувствительность выработалась в ходе эволюции как стратегия выживания. Она встречается более чем у 100 различных биологических видов. В некотором смысле можно сказать, что 20% людей с высокой чувствительностью способствуют сбалансированности общества, в котором 80% людей обладают обычной чувствительностью.

Можно ли вылечиться от повышенной сенсорной чувствительности?

Д. К.: Нет никакой необходимости пытаться «лечиться» от этой естественной врожденной особенности. Но все же некоторые принимают медикаменты, чтобы притупить чувствительность и легче вписаться в общество.

Если ли какие-то техники, облегчающие жизнь таким людям?

Д. К.: Главная сложность, с которой сталкиваются люди с чувствительной нервной системой, — склонность к перевозбуждению от обилия раздражителей вокруг. В школьном возрасте им легче учиться, когда в классе нет ничего лишнего, также им важно давать дополнительное время, чтобы полностью усвоить новую информацию. Взрослым необходимо выстроить свое расписание так, чтобы напряженная работа в условиях изобилия внешних раздражителей перемежалась отдыхом, который поможет восстановить силы. Вообще важно уметь отдыхать и расслабляться — в этом может помочь чтение, музыка, медитация.

Какую литературу о повышенной чувствительности вы можете порекомендовать?

Д. К.: Помимо упомянутой выше книги Элейн Эйрон, также полезно прочесть ее книгу «Сверхчувствительный ребенок».

А что насчет коучинга и психотерапии?

Д. К.: И то и другое может быть очень полезно, но по разным причинам. Тем, кто страдает от полученных в детстве психологических травм, конечно, поможет психотерапия. Коучинг пригодится тем, кто хочет больше узнать о своих особенностях, научиться извлекать из них максимум пользы для себя и использовать их для достижения своих жизненных целей.

Могут ли сверхчувствительные люди жить счастливой жизнью?

Д. К.: Конечно! И чем раньше они узнают о своих особенностях и поймут, как их можно использовать, тем лучше.

Источник